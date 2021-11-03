UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Законопроект об олигархах подпишет Стефанчук

Автор: Александр Белоус

Верховная рада поручила главе парламента Руслану Стефанчуку подписать законопроект №5599 (об олигархах) и передать его на подпись президенту. Решение подержали 252 народных депутата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание Рады 2 ноября, которое транслировалось на Youtube.

Как заявил во время заседания вице-спикер парламента Александр Корниенко, законопроект №5599 был принят как закон 23 сентября, когда Раду возглавлял Александр Разумков, "а право подписи имеет действующий глава Верховной рады".

"Вношу предложение поручить главе Верховной рады незамедлительно подписать законопроект", - сказал он.

Напомним, Верховная рада 3 ноября устранила противоречия и несогласованности в проголосованном законопроекте №5599 (закон об олигархах). Это было сделано в соответствии со статьей 131 Регламента без переголосования всего закона. Депутаты подержали предложение Комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Таким образом, вести реестр олигархов будет Совет национальной безопасности и обороны (СНБО), как и настаивали в Офисе президента.

Читайте РБК-Украина в Google News
Верховная рада