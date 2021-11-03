Законопроект об олигархах подпишет Стефанчук

Верховная рада поручила главе парламента Руслану Стефанчуку подписать законопроект №5599 (об олигархах) и передать его на подпись президенту. Решение подержали 252 народных депутата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание Рады 2 ноября, которое транслировалось на Youtube .

Как заявил во время заседания вице-спикер парламента Александр Корниенко, законопроект №5599 был принят как закон 23 сентября, когда Раду возглавлял Александр Разумков, "а право подписи имеет действующий глава Верховной рады".

Напомним, Верховная рада 3 ноября устранила противоречия и несогласованности в проголосованном законопроекте №5599 (закон об олигархах). Это было сделано в соответствии со статьей 131 Регламента без переголосования всего закона. Депутаты подержали предложение Комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Таким образом, вести реестр олигархов будет Совет национальной безопасности и обороны (СНБО), как и настаивали в Офисе президента.