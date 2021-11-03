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Законопроект про олігархів підпише Стефанчук

Автор: Олександр Білоус

Верховна рада доручила голові парламенту Руслану Стефанчуку підписати законопроект № 5599 (про олігархів) і передати його на підпис президенту. Рішення потримали 252 народних депутати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання Ради 2 листопада, яке транслювалося на Youtube.

Як заявив під час засідання віце-спікер парламенту Олександр Корнієнко, законопроект №5599 був прийнятий як закон 23 вересня, коли Раду очолював Олександр Разумков, "а право підпису має чинний голова Верховної ради".

"Вношу пропозицію доручити голові Верховної ради негайно підписати законопроект", - сказав він.

Нагадаємо, Верховна рада 3 листопада усунула протиріччя і неузгодженості в проголосованому законопроекті №5599 (закон про олігархів). Це було зроблено відповідно до статті 131 регламенту без переголосування всього закону. Депутати потримали пропозицію комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Таким чином, вести реєстр олігархів буде Рада національної безпеки і оборони (РНБО), як і наполягали в офісі президента.

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