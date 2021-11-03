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Законопроект об олигархах подпишет Стефанчук

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Украина, Среда 03 ноября 2021 13:10
Законопроект об олигархах подпишет Стефанчук Фото: спикер парламента Руслан Стефанчук (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Александр Белоус

Верховная рада поручила главе парламента Руслану Стефанчуку подписать законопроект №5599 (об олигархах) и передать его на подпись президенту. Решение подержали 252 народных депутата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание Рады 2 ноября, которое транслировалось на Youtube.

Как заявил во время заседания вице-спикер парламента Александр Корниенко, законопроект №5599 был принят как закон 23 сентября, когда Раду возглавлял Александр Разумков, "а право подписи имеет действующий глава Верховной рады".

"Вношу предложение поручить главе Верховной рады незамедлительно подписать законопроект", - сказал он.

Напомним, Верховная рада 3 ноября устранила противоречия и несогласованности в проголосованном законопроекте №5599 (закон об олигархах). Это было сделано в соответствии со статьей 131 Регламента без переголосования всего закона. Депутаты подержали предложение Комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Таким образом, вести реестр олигархов будет Совет национальной безопасности и обороны (СНБО), как и настаивали в Офисе президента.

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