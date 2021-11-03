ru ua
Ср, 03 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Законопроект про олігархів підпише Стефанчук

Новость на русском →
Україна, Середа 03 листопада 2021 13:10
Законопроект про олігархів підпише Стефанчук Фото: спікер парламенту Руслан Стефанчук (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Верховна рада доручила голові парламенту Руслану Стефанчуку підписати законопроект № 5599 (про олігархів) і передати його на підпис президенту. Рішення потримали 252 народних депутати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання Ради 2 листопада, яке транслювалося на Youtube.

Як заявив під час засідання віце-спікер парламенту Олександр Корнієнко, законопроект №5599 був прийнятий як закон 23 вересня, коли Раду очолював Олександр Разумков, "а право підпису має чинний голова Верховної ради".

"Вношу пропозицію доручити голові Верховної ради негайно підписати законопроект", - сказав він.

Нагадаємо, Верховна рада 3 листопада усунула протиріччя і неузгодженості в проголосованому законопроекті №5599 (закон про олігархів). Це було зроблено відповідно до статті 131 регламенту без переголосування всього закону. Депутати потримали пропозицію комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Таким чином, вести реєстр олігархів буде Рада національної безпеки і оборони (РНБО), як і наполягали в офісі президента.

Читайте РБК-Україна в Google News
Верховна рада
NEWS
Спалах коронавірусу. В Україні більше 23 тисяч COVID-випадків та 720 смертей: де найбільше
Спалах коронавірусу. В Україні більше 23 тисяч COVID-випадків та 720 смертей: де найбільше
DAILY
Як високі ціни на газ вдарять по аграріям і чи дорожчатимуть продукти
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Як високі ціни на газ вдарять по аграріям і чи дорожчатимуть продукти