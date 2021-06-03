Законопроект об олигархах: основные положения (документ)

В законопроекте объясняется, кто такой бенефециар, пособник, контролер, связанное лицо.

Для того, чтобы физлицо признали олигархом, оно должно соответствовать хотя бы трем из четырех следующих критериев:

участвовать в политической жизни;

иметь значительное влияние на СМИ (в том числе интернет-СМИ);

быть бенефициаром или контролировать природную монополию или бизнес, занимающий монопольное положение на одном из рынков на протяжении минимум года;

общая стоимость его активов превышает 2,19 млрд грн или около 80 млн долларов.

Решение о признании лица олигархом принимается Советом национальной безопасности и обороны Украины на основании представления Кабинета министров Украины, члена СНБО, Национального банка Украины, Службы безопасности Украины или Антимонопольного комитета Украины.

Решение вступает в силу со дня официального опубликования указа президента Украины о введении его в действие и является обязательным к исполнению.

Кроме того, предполагается создание реестра олигархов, который будет доступен на сайте СНБО. Лицам, которые включены в реестр, запрещается:

осуществлять взносы (прямо или опосредованно через других лиц) в поддержку политических партий;

быть покупателем (бенефициаром покупателя) в процессе приватизации объектов большой приватизации.

есть обязательство подавать декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Решение об исключении лица из реестра олигархов может быть также принято СНБО на основании заявления лица, включенного в реестр, и представленных им документов, сведений, подтверждающих отсутствие у него признаков, указанных в части первой этой статьи.

Как официальные лица будут общаться с олигархами

В случае, если президент, члены Кабмина, депутаты ВР, главы местных госадминистраций, начальники правоохранительных органов, чиновники категории "А", руководство Нацбанка, Антимонопольного комитета и пр. вступят в контакт с олигархом (или его представителем), они будут обязаны не позже следующего дня подать "декларацию о контакте".

Контактом будет считаться любая встреча или разговор, в том числе в режиме онлайн. В декларации о контакте надо будет сообщить дату и место встречи или разговора, их краткое содержание. Декларации будут публичными.

Если контакт состоится на судебных заседаниях или официальных мероприятиях, которые транслируются в прямом эфире или инициированы государственными органами, то декларацию можно будет не подавать.

Как исключат из реестра олигархов

Физлицо могут исключить из списка олигархов, если оно будет попадать меньше чем под три критерия, определенных этим законопроектом.

При этом, если после принятия законопроекта, но до его вступления в силу, олигарх продаст принадлежащее ему СМИ лицу с "небезупречной репутацией", то его все равно будут расценивать как того, кто оказывает влияние на это СМИ.

"Небезупречной репутацией" будет считаться наличие судимости, попадание в украинские или международные санкционные списки, задолженности по уплате налогов, покупка СМИ (или намерение купить) по цене намного ниже рыночной или за средства непонятно происхождения и т.д., систематическое нарушение законодательства и т.д.

Законопроект об олигархах вводится в действие спустя полгода после его принятия сроком на 10 лет.