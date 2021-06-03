Законопроект про олігархів: основні положення (документ)

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної ради законопроект про олігархів. З'явився текст цього законопроекту.
Відповідний документ є в розпорядженні РБК-Україна.
У законопроекті пояснюється, хто такий бенефеціар, засоб масової інфомації, контролер, пов'язана особа.
Для того, щоб фізособу визнали олігархом, вона повинно відповідати хоча б трьом з чотирьох наступних критеріїв:
Рішення про визнання особи олігархом приймається Радою національної безпеки і оборони України на підставі подання Кабінету міністрів України, члена РНБО, Національного банку України, Служби безпеки України або Антимонопольного комітету України.
Рішення набирає чинності з дня офіційного опублікування указу президента України про введення його в дію і є обов'язковим до виконання.
Крім того, передбачається створення реєстру олігархів, який буде доступний на сайті РНБО. Особам, які включені до реєстру, забороняється:
Рішення про виключення особи з реєстру олігархів може бути також прийняте РНБО на підставі заяви особи, включеної в реєстр, та поданих нею документів, відомостей, які підтверджують відсутність у неї ознак, вказаних у частині першій цієї статті.
У разі, якщо президент, члени Кабміну, депутати ВР, голови місцевих держадміністрацій, начальники правоохоронних органів, чиновники категорії "А", керівництво Нацбанку, Антимонопольного комітету тощо вступлять в контакт з олігархом (або його представником), вони будуть зобов'язані не пізніше наступного дня подати "декларацію про контакт".
Контактом буде вважатися будь-яка зустріч або розмова, в тому числі в режимі онлайн. У декларації про контакт треба буде повідомити дату і місце зустрічі або розмови, їх короткий зміст.
Декларації будуть публічними. Якщо контакт відбудеться на судових засіданнях або офіційних заходах, які транслюються в прямому ефірі або ініційовані державними органами, то декларацію можна буде не подавати.
Фізособу можуть виключити зі списку олігархів, якщо вона буде потрапляти менше ніж під три критерії, визначених цим законопроектом.
При цьому, якщо після прийняття законопроекту, але до його вступу в силу, олігарх продасть належне йому ЗМІ особі з "небездоганною репутацією", то його все одно будуть розцінювати як того, хто впливає на це ЗМІ.
"Небездоганною репутацією" буде вважатися наявність судимості, потрапляння в українські або міжнародні санкційні списки, заборгованість по сплаті податків, покупка ЗМІ (або намір купити) за ціною набагато нижчою за ринкову або за кошти незрозуміло походження і т.д., систематичне порушення законодавства.
Законопроект про олігархів вводиться в дію через півроку після його прийняття терміном на 10 років.
Нагадаємо, Зеленський скликав засідання РНБО на п'ятницю. Розглянуть вісім питань.
Як відомо, на минулих засіданнях РНБО було ухвалено рішення про введення санкцій проти кримінальних авторитетів та "злодіїв у законі".