Законопроект об олигархах нарушает сразу 19 статей Конституции, - эксперт

"Я насчитал нарушение 19 статьи Конституции Украины. Например, статья 24 Конституции говорит: все равны перед законом, но ни у кого не может быть ограничений и ни у кого привилегий. И по тому, и по тому, и в том числе по имущественному состоянию не может быть дискриминации. Задействуйте антимонопольное законодательство, совершенствуйте фискальную службу, но не делайте абсолютных глупостей", - заявил Москаль в эфире телеканала "Украина24".

Экс-нардеп отметил, что незаконность проекта закона очевидна всем специалистам, документально подтверждено выводами экспертно-правових управлений.

"Отрицательное заключение экспертно-правового управления. Отрицательное заключение юридического управления. Отрицательное заключение уполномоченного по правам человека. Ни одна страна мира такого закона не имеет", - добавил Москаль.