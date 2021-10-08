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Законопроект про олігархів порушує відразу 19 статей Конституції, - експерт

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Київ, П'ятниця 08 жовтня 2021 15:10
Законопроект про олігархів порушує відразу 19 статей Конституції, - експерт Фото: Верховна рада (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Законопроект про олігархів прямо порушує відразу 19 статей Конституції України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву екс-нардепа Генадія Москаля.

"Я нарахував порушення 19 статей Конституції України. Наприклад, стаття 24 Конституції каже: всі рівні перед законом, але ні в кого не може бути обмежень і ні в кого привілеїв. І по тому, і по тому, і в тому числі по майновому стану не може бути дискримінації. Задійте антимонопольне законодавство, удосконалюйте фіскальну службу, але не робіть абсолютних дурниць", - заявив Москаль в ефірі телеканалу "Україна24".

Екс-нардеп наголосив, що незаконність проекту закону очевидна всім спеціалістам, що документально підтверджено висновками експертно-правового управлінь.

"Негативний висновок експертно-правового управління. Негативний висновок юридичного управління. Негативний висновок уповноваженої з прав людини. Ні одна країна світу такого закону не має", - додав Москаль.

Нагадаємо, 23 вересня Верховна рада ухвалила законопроект про олігархів, не чекаючи висновків Венеційської комісії та попри критику міжнародних експертів.

Процедура голосування викликала критику західних експертів. Опозиційні фракції заявили про грубе порушення Конституції, а фракція "Європейська солідарність" звернулася до правоохоронних органів.

Після голосування голова Венеційської комісії Джанні Букіккіо зателефонував президенту України і запросив фінальний текст законопроекту для аналізу на предмет дотримання прав людини.

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Дмитро Разумков
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