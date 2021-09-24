Венецианская комиссия попросила предоставить одобренный Радой текст закона об олигархах

Президент Владимир Зеленский провел разговор с главой Венецианской комиссии Джанни Букиккио. Стороны обсудили одобренный парламентом закон об олигархах .

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента .

"Глава Венецианской комиссии обратился с просьбой предоставить комиссии проголосованный текст закона в редакции, подписанной главой государства, для рассмотрения и подготовки соответствующего заключения", - рассказали в пресс-службе президента.

Зеленский и Букиккио также обсудили реформу Конституционного суда и ситуацию с отбором кандидатов в Этический совет Высшего совета правосудия.

"Президент Украины и глава Венецианской комиссии подчеркнули, что этот процесс должен завершиться как можно скорее, а все имеющиеся сейчас препятствия - устранены", - добавили в ОП.

Телефонный разговор был инициирован главой Венецианской комиссии.