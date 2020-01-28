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Законопроект о противодействии дезинформации усиливает давление на журналистов, - НСЖУ

Новости » Политика     28.01.2020 - 10:31
Законопроект о противодействии дезинформации усиливает давление на журналистов, - НСЖУ
Фото: Сергей Томиленко (УНИАН)

В союзе заявляют, что законопроект усиливает давление на украинские СМИ под прикрытием войны

Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко заявил, что предложенный Министерством культуры, молодежи и спорта законопроект о противодействии дезинформации направлен на установление контроля власти над украинскими медиа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт НСЖУ.

Томиленко предложил правительству прекратить обсуждения и продвижение этого законопроекта.

"Эту инициативу мы считаем серьезной атакой на свободу слова и грубым вмешательством в журналистскую деятельность. Предлагаем правительству прекратить обсуждения и продвижения столь конфликтного законопроекта, который подвергается критике как украинскими журналистами, национальными медийными организациями, так и международным сообществом. Призываем журналистские и другие общественные организации не принимать участия в доработке вредного для медиа документа", - говорится в заявлении.

В НСЖУ заявляют, что принятие законопроекта не позволит эффективно бороться с российской пропагандой, а лишь усилить давление на украинские СМИ под прикрытием войны.

"Законопроект в целом не дает эффективных инструментов борьбы с российской пропагандой и дезинформацией, а лишь усиливает давление на украинские СМИ, под прикрытием войны... Законопроект предлагает, по сути, разделить журналистов на два сорта - так называемых "профессиональных журналистов" и просто журналистов. Считаем эту идею позорным и дискриминационной. Лицензирование журналистской профессии властью недопустимо. Обсуждение этой идеи не имеет смысла. От нее нужно отказаться", - заявил Томиленко.

Ранее этот законопроект также раскритиковала Европейская федерация журналистов. В организации считают, что закон будет использоваться не для борьбы с российской пропагандой, а для преследования украинских журналистов

РБК-Украина писало, что 17 января Министерство культуры, молодежи и спорта Украины представило законопроект о дезинформации. Документ направлен на повышение уровня медиаграмотности населения, органов государственной власти и органов местного самоуправления. Законопроект предусматривает наказание за распространение недостоверной информации - от административных штрафов до лишения свободы.

Также сообщалось, что в Украине в 2019 году зарегистрировали более 50 нападений на журналистов. Чаще всего силу к работникам СМИ применяли в Киеве и Одессе.

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