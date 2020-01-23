В ОБСЕ раскритиковали украинский законопроект о дезинформации

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В ОБСЕ понимают закон в контексте борьбы с российской дезинформацией, но это не должно делаться за счет вмешательства в работу СМИ

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Харлем Дезир выразил сегодня обеспокоенность по поводу ряда положений украинского законопроект о противодействии дезинформации, направленный на фактический контроль СМИ на период российской агрессии . Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОБСЕ.

Дезир заявил, что понимает закон в контексте борьбы с российской дезинформацией, но это не должно делаться за счет вмешательства в работу СМИ.

"Я понимаю необходимость борьбы с дезинформацией, особенно в контексте нынешнего конфликта в Украине и вокруг нее. Но это не должно делаться за счет свободы средств массовой информации и вмешательства государства в содержание средств массовой информации и организацию журналистской деятельности в стране", - сказал он.

Дезир также добавил, что он готов участвовать в обсуждениях с властями и провести юридическую экспертизу законопроекта, чтобы гарантировать, что он не повлияет негативно на свободу СМИ и соответствует международным стандартам.

Напомним, ранее этот законопроект также раскритиковала Европейская федерация журналистов. В организации считают, что закон будет использоваться не для борьбы с российской пропагандой, а для преследования украинских журналистов.

РБК-Украина писало, что 17 января Министерство культуры, молодежи и спорта Украины представило законопроект о дезинформации. Документ направлен на повышение уровня медиаграмотности населения, органов государственной власти и органов местного самоуправления. Законопроект предусматривает наказание за распространение недостоверной информации - от административных штрафов до лишения свободы.