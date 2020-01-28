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Законопроект про протидію дезінформації посилює тиск на журналістів, - НСЖУ

Новини » Політика     28.01.2020 - 10:31
Законопроект про протидію дезінформації посилює тиск на журналістів, - НСЖУ
Фото: Сергій Томіленко (УНІАН)

У союзі заявляють, що законопроект посилює тиск на українські ЗМІ під прикриттям війни

Голова Національного союзу журналістів України (НСЖУ) Сергій Томіленко заявив, що запропонований Міністерством культури, молоді та спорту законопроект про протидію дезінформації спрямований на встановлення контролю влади над українськими медіа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт НСЖУ.

Томіленко запропонував уряду припинити обговорення та просування цього законопроекту.

"Цю ініціативу ми вважаємо серйозною атакою на свободу слова і грубим втручанням у журналістську діяльність. Пропонуємо уряду припинити обговорення і просування настільки конфліктного законопроекту, який піддається критиці як українськими журналістами, національними медійними організаціями, так і міжнародним співтовариством. Закликаємо журналістські та інші громадські організації не брати участі в доопрацюванні шкідливого медіа документа", - йдеться в заяві.

В НСЖУ заявляють, що прийняття законопроекту дозволить ефективно боротися з російською пропагандою, а лише посилити тиск на українські ЗМІ під прикриттям війни.

"Законопроект в цілому не дає ефективних інструментів боротьби з російською пропагандою і дезінформацією, а лише посилює тиск на українські ЗМІ, під прикриттям війни... Законопроект пропонує, по суті, розділити журналістів на два сорти - так званих "професійних журналістів" журналістів і просто. Вважаємо цю ідею ганебною і дискримінаційною. Ліцензування журналістської професії владою неприпустимо. Обговорення цієї ідеї не має сенсу. Від неї треба відмовитися", - заявив Томіленко.

Раніше цей законопроект також розкритикувала Європейська федерація журналістів. В організації вважають, що закон використовуватиметься не для боротьби з російською пропагандою, а для переслідування українських журналістів

РБК-Україна писало, що 17 січня Міністерство культури, молоді та спорту України представило законопроект про дезінформацію. Документ спрямований на підвищення рівня медіаграмотності населення, органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Законопроект передбачає покарання за поширення недостовірної інформації - від адміністративних штрафів до позбавлення волі.

Також повідомлялося, що в Україні у 2019 році зареєстрували понад 50 нападів на журналистів. Найчастіше силу до працівників ЗМІ застосовували в Києві та Одесі.

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