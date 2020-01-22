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Европейская федерация журналистов раскритиковала украинский закон о дезинформации

Новости » В мире     22.01.2020 - 20:56
Европейская федерация журналистов раскритиковала украинский закон о дезинформации
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В организации считают, что закон будет использоваться не для борьбы с российской пропагандой, а для преследования украинских журналистов

Европейская федерация журналистов (EFJ) раскритиковала украинский законопроект о противодействии дезинформации, направленный на фактический контроль СМИ на период российской агрессии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт федерации.

В организации считают, что закон будет использоваться не для борьбы с российской пропагандой, а для преследования украинских журналистов.

"Журналистское сообщество считает, что эта инициатива, вероятно, будет использоваться в качестве инструмента для преследования украинских журналистов. В частности, Национальный союз журналистов Украины предупреждает, что закон узаконит государственное вмешательство в журналистскую деятельность и ограничит права работников СМИ", - говорится в сообщении.

Также EFJ призывает избегать любого государственного вмешательства и не лишать журналистов их прав.

"Правительство должно строго соблюдать журналистское саморегулирование и независимость. Государство должно создать условия для этого процесса, избегая любого государственного вмешательства и не лишать журналистов их прав. EFJ категорически отвергает любое предложение, согласно которому государство будет регулировать журналистскую деятельность и налагать какие-либо ограничения на журналистов", - заявил Рикардо Гутьеррес, генеральный секретарь EFJ.

Напомним, 17 января Министерство культуры, молодежи и спорта Украины представило законопроект о дезинформации. Документ направлен на повышение уровня медиаграмотности населения, органов государственной власти и органов местного самоуправления. Законопроект предусматривает наказание за распространение недостоверной информации - от административных штрафов до лишения свободы.

Также РБК-Украина писало, что Минкультуры представило сравнительную таблицу законопроекта о противодействии дезинформации и приглашает СМИ, экспертов и общественность обсудить положения этого документа.

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