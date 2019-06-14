КСУ обнародовал решение по НКРЭКУ

Фото: КСУ (Виталий Носач/РБК-Украина)

КСУ признал создание комиссии неконституционным

Конституционный суд Украины опубликовал в пятницу, 14 июня, решение о неконституционности создания Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Решение опубликовано на сайте суда.

Так, суд признал не соответствующим Конституции ряд положений закона "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг".

Отметим, комиссию образовал пятый президент Петр Порошенко указом от 27 августа 2014 №694. Впоследствии, 22 сентября 2016 года, Верховная рада приняла закон о НКРЭКУ, которым определялось, что Нацкомиссия является постоянно действующим независимым государственным коллегиальным органом, членов которого назначает и увольняет глава государства.

Как писало РБК-Украина ранее, КСУ признал неконституционным создание Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Подчеркивалось, что при создании этого органа президент вышел за пределы своих конституционных полномочий, поскольку полномочия главы государства исчерпывающе определены Конституцией, которая не предусматривает право президента образовывать такие органы.

Также суд установил, что определенный законом статус Нацкомиссии не соответствует Конституции.

Напомним, АМКУ завел дело против НКРЭКУ из-за действий по "Роттердам+".

Добавим, в феврале НАБУ пришло в НКРЭКУ с обыском по делу "Роттердам+". Тогда детективы заявили, что комиссия скрывает часть документов, которые содержали отдельные элементы прогнозируемого расчета оптовой рыночной цены на электроэнергию.