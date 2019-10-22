Законопроект про НКРЭКУ внесуть на цьому тижні, - Герус

Фото: Андрій Герус (РБК-Україна)

Відповідно до законопроекту комісія у своїй діяльності буде незалежною від Кабінету міністрів

Голова комітету Верховної ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус заявив, що законопроект про Національну комісію, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг УкраїниНКРЭКУ) внесуть на цьому тижні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Геруса "Інтерфакс-Україна".

За його словами, законопроект вже обговорили з Енергетичним співтовариством.

"У найближчий тиждень буде зареєстрований. У нас є законопроект, ми його вже обговорили з Енергетичним співтовариством. Була ще зустріч з представниками USAID, представниками американського посольства, Єврокомісії. Ми домовилися, що почекаємо і їх коментарі, тому відклали реєстрацію цього законопроекту на тиждень-півтора", - заявив Герус.

Також він зазначив, що згідно законопроекту комісія у своїй діяльності буде незалежною від Кабінету міністрів.

"Будемо законодавчо визначати таким чином, щоб комісія у своїй діяльності була реально незалежною від Кабінету міністрів, щоб у неї було своє незалежне фінансування, і щоб вона могла самостійно приймати рішення", - заявив він.

Нагадаємо, 14 червня Конституційний суд України визнав неконституційним створення НКРЭКУ. Зокрема, суд визнав не відповідним Основному закону, низку положень закону "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг". Пізніше КСУ оприлюднив рішення про неконституційність створення регулятора. Відзначимо, що деякі положення КСУ набирають чинності з 31 грудня 2019 року.