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Законопроект о народовластии будет презентован до Нового года

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Этим законопроектом занимается Руслан Стефанчук

Законопроект о народовластии будет презентован до Нового года. Об этом заявил председатель Верховной рады Дмитрий Разумков, передает корреспондент РБК-Украина.

Разумков отметил, что этим законопроектом занимается представитель президента в ВР Руслан Стефанчук.

"По состоянию на сегодня нет закона о референдуме. Наша позиция, надо закон о народовластии или пакет законов о народовластии. Им занимаются, им занимается Руслан Стефанчук. Мы надеемся, что в ближайшее время мы сможем его презентовать", - заявил Разумков.

Кроме того, спикер подтвердил, что законопроект будет внесен до Нового года.

Напомним, первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что фракция до конца года планирует разработать и внести в парламент законопроект о народовластии, который будет предусматривать проведение референдума.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине не будет референдума относительно особого статуса Донбасса. По его словам, по этому поводу могут быть только договоренности.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский допускает досрочный роспуск Верховной рады нынешнего созыва.

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