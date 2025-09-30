Законопроєкт про нагляд за рішеннями місцевої влади є вимогою ЄС, - Шуляк

В Україні хочуть створити реєстр рішень місцевої влади щодо землі та кадрів у комунальних підприємствах. Але законопроєкт наразі провалили, що ставить під загрозу 600 млн євро допомоги ЄС.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву голови Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниці партії "Слуга Народу" Олени Шуляк в ефірі Українського радіо.

Нардепка розповіла, що в Україні хочуть створити електронний реєстр, який міститиме всю інформацію стосовно актів і рішень, що ухвалюють органи місцевого самоврядування (ОМС), зокрема, пов'язаних з виділенням земельних ділянок і призначенням на керівні посади в комунальні підприємства.

Однак відповідний законопроєкт поки провалили. Через це не виконано умову програми Ukraine Facility, що загрожує втратою 600 млн євро європейської допомоги для українського бюджету.

Законопроєкт про нагляд за рішеннями ОМС

За словами Олени Шуляк, наразі в Україні триває вже третя спроба проголосувати законопроєкт, згідно з яким за рішеннями, які ухвалює місцева влада, встановлять нагляд.

Йдеться про питання, пов'язані з виділенням земельних ділянок, з тарифами, а також призначенням на керівні посади в комунальні підприємства.

"Йдеться про законопроєкт №13150, який є одним із 150 індикаторів виконання Україною умов програми Ukraine Facility, за якою ми отримуємо 50 млрд євро від ЄС до 2027 року. Він не набрав 226 голосів у сесійній залі, і, як наслідок, поки бюджет недоотримав близько 600 млн євро. Але ці гроші не втрачені, потрібно ухвалити відповідні індикатори, і тоді від Європейського Союзу надійде відповідне фінансування", - пояснила Шуляк.

Вона наголосила: спротив щодо законопроєкту частково викликаний тим, що на місцях не завжди радо підтримують ідею запровадження нагляду за усіма актами, які ухвалюються місцевою владою. Адже це б означало створення системи забезпечення законності актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

Що відомо про реєстр актів ОМС

Як зауважила Олена Шуляк, планувалось створення великого реєстру всіх актів, які ухвалює місцеве самоврядування, щоб кожна людина на єдиній платформі могла перевірити те чи інше рішення, ухвалене ОМС, а також його відповідність законодавству.

Ба більше, така прозорість є частиною української євроінтеграції, а практика є поширеною в світі.

"Україні потрібно виконати та запровадити такий нагляд за законністю рішень, тому будемо поволі рухатись далі. Водночас запровадження реєстру може бути вже наступним етапом. Для початку маємо провести більш масштабну комунікацію: пояснювати, роз'яснювати, надавати всі відповідні дані, інформацію для того, щоб люди зрозуміли, наскільки важливі ці законодавчі зміни", - резюмувала Олена Шуляк.