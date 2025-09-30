Законопроект о надзоре за решениями местной власти является требованием ЕС, - Шуляк

В Украине хотят создать реестр решений местной власти по земле и кадрам на коммунальных предприятиях. Но законопроект на сегодня провалили, что ставит под угрозу 600 млн евро помощи ЕС.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главы партии "Слуга Народа" Елены Шуляк в эфире Украинского радио.

Нардеп рассказала, что в Украине хотят создать электронный реестр, который будет содержать всю информацию об актах и ​​решениях, принимаемых органами местного самоуправления (ОМС), в частности, связанными с выделением земельных участков и назначением на руководящие должности в коммунальные предприятия.

Однако соответствующий законопроект пока провалили. Из-за этого не выполнено условие программы Ukraine Facility, угрожающей потерей 600 млн евро европейской помощи для украинского бюджета.

Законопроект о надзоре за решениями ОМС

По словам Елены Шуляк, в Украине продолжается уже третья попытка проголосовать законопроект, согласно которому за решениями, принимаемыми местными властями, установят надзор.

Речь идет о вопросах, связанных с выделением земельных участков, тарифами, а также назначением на руководящие должности в коммунальные предприятия.

"Речь идет о законопроекте №13150, который является одним из 150 индикаторов выполнения Украиной условий программы Ukraine Facility, по которой мы получаем 50 млрд евро от ЕС до 2027 года. Он не набрал 226 голосов в сессионном зале, и, как следствие, пока бюджет не получил около 600 млн евро. Но эти деньги не потеряны, нужно принять соответствующие индикаторы и тогда от Европейского Союза поступит соответствующее финансирование", - пояснила Шуляк.

Она подчеркнула: сопротивление по поводу законопроекта частично вызвано тем, что на местах не всегда радостно поддерживают идею введения надзора за всеми актами, принимаемыми местными властями. Ведь это означало бы создание системы обеспечения законности актов органов и должностных лиц местного самоуправления.

Что известно о реестре актов ОМС

Как отметила Елена Шуляк, планировалось создание крупного реестра всех актов, принимаемых местным самоуправлением, чтобы каждый человек на единой платформе мог проверить то или иное решение, принятое ОМС, а также его соответствие законодательству.

Более того, такая прозрачность является частью украинской евроинтеграции, а практика распространена в мире.

"Украине нужно выполнить и ввести такой надзор за законностью решений, поэтому будем медленно двигаться дальше. В то же время введение реестра может быть уже следующим этапом. Для начала должны провести более масштабную коммуникацию: объяснять, разъяснять, предоставлять все соответствующие данные, информацию для того, чтобы люди поняли, насколько важны эти законодательные изменения", - резюмировала Елена Шуляк.