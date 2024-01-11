Законопроєкт про мобілізацію. Що відбувається в Раді і коли чекати рішення

Верховна Рада сьогодні має розглянути законопроєкт про мобілізацію. Сьогодні за планом погоджувальна рада та засідання профільного комітету ВР, який має ухвалити своє рішення.

Під час підготовки матеріалу використовувалися заяви: Telegram-канали нардепів Олексія Гончаренка та Ярослава Железняка, заяви голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, заступника голови комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгора Чернєва та інформація від джерел РБК-Україна.

Що наразі відбувається в Раді довкола законопроєкту про мобілізацію - читайте в матеріалі РБК-Україна .

Що відбувається в Раді: хронологія подій

(Оновлено 12:50). Комітет ВР сьогодні має ухвалити рішення по законопроєкту про мобілізацію

Секретар Комітету ВР з питань нацбезпеки Роман Костенко повідомив в коментарі РБК-Україна, що Комітет не розпочинав засідання щодо законопроєкту про мобілізацію.

Проте сьогодні Комітет планує ухвалити рішення щодо подальшого шляху цього документу. Яким воно буде - стане більш зрозуміло після завершення сьогоднішніх нарад керівників фракцій та груп, пояснив він виданню.

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За словами нардепа Олексія Гончаренка засідання парламенту, на якому планують голосувати за проєкт про мобілізацію, заплановане на 13:00. При цьому нардеп Ярослав Железняк вважає, що почати роботу парламенту в такий термін - "це дуже амбітна ціль сьогодні".

За інформацією джерела РБК-Україна, наразі вже завершилась зустріч лідерів парламентських фракцій із головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.

До цього Гончаренко повідомляв, що близько 10:30 завершилося засідання Погоджувальної ради, яка нібито проходила у "закритому форматі". Разом з тим, Железняк стверджує що Погоджувальна рада ще не починалася.

Про Погоджувальну раду

Як написали у Telegram нардеп Олексій Гончаренко та Ярослав Железняк, Погоджувальна рада відбулася сьогодні вранці.

"Значить, що таки відбулось. А виходить так, що Погоджувальна рада таки була, коли мене з колегами відмовились впускати ще о 9 ранку", - написав Гончаренко.

Він додав, що після цього була закрита нарада у спікера ВР Руслана Стефанчука. І вона нібито проходила у закритому форматі.

"Далі має бути Комітет, де я обовʼязково буду. А потім о 13:00, як я і писав, засідання Ради", - додав Гончаренко.

Своєю чергою про завершення засідання Погоджувальної ради написав і Железняк.

"Формально Погоджувальна рада завершилась. Навіщо її збирали так і не зрозуміло. Зараз типу закрита нарада з фракціями у Спікера", - повідомив нардеп.

Законопроєкт повернуть Кабміну?

Вчора, 10 січня Гончаренко повідомляв, що нібито фракція "Слуга народу "ухвалила рішення повернути законопроєкт на доопрацювання. Того ж дня цю інформацію спростував голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Дуже був здивований прочитати про нібито якісь рішення нашої фракції на пабліках людей, які не мають до нас жодного відношення. Як і раніше, просимо довіряти лише офіційним джерелам. Погоджувальна Рада відбудеться завтра (11 січня - ред.) - про результати доповім окремо", написав Арахамія 10 січня.

Він також зауважив, що всі рішення прийматимуться на Погоджувальній раді за участю військового командування та керівництва Міноборони. Також він додав, що інформацію про кадрові питання в Комітетах ВР буде надано найближчим часом.

Є два варіанти

Як вчора заявив заступник голови комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв, для збалансування документа є кілька варіантів:

Перший - допрацювання законопроєкту між першим та другим читанням.

Другий - відправлення законопроєкту на допрацювання.

Комітет обиратиме один з двох варіантів після того, як члени інших фракцій винесуть свої пропозиції щодо законопроєкту на розгляд. Комітет чекатиме на ці пропозиції 11 січня, пояснив Чернєв.

Зауважимо, раніше Чернєв анонсував, що в документі точно не буде норми про надсилання повісток через електронну пошту та нині продовжується обговорення норми щодо відстрочки для людей з інвалідністю.

Законопроєкт про мобілізацію

Нагадаємо, що 25 грудня Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт щодо зміни правил мобілізації, військового обліку та служби.

8 січня на засіданні Комітет ВР з питань антикорупційної політики визнав урядовий законопроєкт про мобілізацію таким, що містить корупційні ризики, а Комітет з соціальної політики ВР рекомендував доопрацювати проєкт.

Водночас до Ради подали ще чотири альтернативні законопроєкти про мобілізацію.

Між тим голова комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич в інтерв'ю РБК-Україна розповів, що можливі суттєві зміни окремих норм законопроєкту.

Детально про те, як у владі намагаються вирішити проблему з мобілізацією, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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