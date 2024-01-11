Законопроект о мобилизации. Что происходит в Раде и когда ждать решения

Верховная Рада сегодня должна рассмотреть законопроект о мобилизации. Сегодня по плану согласительный совет и заседание профильного комитета ВР, который должен принять решение.

В ходе подготовки материала использовались заявления: Telegram-каналы нардепов Алексея Гончаренко и Ярослава Железняка, заявления главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, заместителя главы комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егора Чернева и информация от источников РБК-Украина.

Что происходит в Раде вокруг законопроекта о мобилизации - читайте в материале РБК-Украина.

Что происходит в Раде: хронология событий

По словам нардепа Алексея Гончаренко, заседание парламента, на котором планируют голосовать за проект о мобилизации, запланировано на 13:00. При этом нардеп Ярослав Железняк считает, что начать работу парламента в такой срок - "это очень амбициозная цель сегодня".

По информации источника РБК-Украина, уже завершилась встреча лидеров парламентских фракций с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

До этого Гончаренко сообщал, что около 10:30 завершилось заседание Согласительного совета, якобы проходившего в "закрытом формате". Вместе с тем, Железняк утверждает, что Согласительный совет еще не начинался.

О Согласительном совете

Как написали в Telegram нардеп Алексей Гончаренко и Ярослав Железняк, Согласительный совет прошел сегодня утром.

"Значит, что все-таки произошло. А значит так, что Согласительный совет таки был, когда меня с коллегами отказались впускать еще в 9 утра", - написал Гончаренко.

Он добавил, что после этого было закрыто совещание у спикера ВР Руслана Стефанчука. И оно будто бы проходило в закрытом формате.

"Далее должен быть Комитет, где я обязательно буду. А потом в 13:00, как я и писал, заседание Рады", - добавил Гончаренко.

В свою очередь о завершении заседания Согласительного совета написал и Железняк.

"Формально согласительный совет завершился. Зачем его собирали так и не понятно. Сейчас типа закрыто совещание с фракциями у Спикера", - сообщил нардеп.

Законопроект вернут Кабмину?

Вчера, 10 января Гончаренко сообщал, что якобы фракция "Слуга народа" приняла решение вернуть законопроект на доработку. В тот же день эту информацию опроверг глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Очень был удивлен прочитать о якобы каких-то решениях нашей фракции на пабликах людей, не имеющих к нам никакого отношения. По-прежнему просим доверять только официальным источникам. Согласительный Совет состоится завтра (11 января - ред.) - о результатах доложу отдельно" , написал Арахамия 10 января.

Он также отметил, что все решения будут приниматься на Согласительном совете с участием военного командования и руководства Минобороны. Также он добавил, что информация о кадровых вопросах в Комитетах ВР будет предоставлена в ближайшее время.

Есть два варианта

Как вчера заявил заместитель главы комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев, для сбалансирования документа есть несколько вариантов:

Первый - доработка законопроекта между первым и вторым чтением.

Второй - отправление законопроекта на доработку.

Комитет будет выбирать один из двух вариантов после того, как члены других фракций вынесут свои предложения по законопроекту на рассмотрение. Комитет будет ждать эти предложения 11 января, объяснил Чернев.

Напомним, ранее Чернев анонсировал, что в документе точно не будет нормы об отправке повесток по электронной почте и сейчас продолжается обсуждение нормы отсрочки для людей с инвалидностью.

Законопроект о мобилизации

Напомним, что 25 декабря Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект по изменению правил мобилизации, военного учета и службы.

8 января на заседании Комитет ВР по вопросам антикоррупционной политики признал правительственный законопроект о мобилизации содержащим коррупционные риски, а Комитет по социальной политике ВР рекомендовал доработать проект.

В то же время в Раду подали еще четыре альтернативных законопроекта о мобилизации.

Между тем глава комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич в интервью РБК-Украина рассказал, что возможны существенные изменения отдельных норм законопроекта.

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