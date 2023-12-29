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Корнієнко дав прогноз щодо законопроекту про мобілізацію: буде компромісна версія

Київ, П'ятниця 29 грудня 2023 21:53
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Корнієнко дав прогноз щодо законопроекту про мобілізацію: буде компромісна версія Фото: Олександр Корнієнко, перший заступник голови ВР (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

В Україні, найімовірніше, ухвалять компромісну версію законопроекту про мобілізацію, який Кабінет міністрів нещодавно вніс до Верховної ради.

Як повідомляє РБК-Україна, про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив перший заступник голови ВР Олександр Корнієнко.

"Я не готовий сказати, яка версія (законопроекту про мобілізацію - ред.) буде на виході. Мій прогноз, що буде якась компромісна версія, не знаю, навколо чого будуть компроміси, але точно вона відрізнятиметься від того, що уряд вніс", - зазначив він.

За його словами, може бути так звана "комітетська" версія, коли беруть кілька альтернативних законопроектів та розробляють спільну редакцію. Такий варіант можуть винести на розгляд нардепів у першому читанні.

Але, як підкреслив Корнієнко, до другого читання все одно будуть редагування. Тому те, що потім підпише президент Володимир Зеленський, може сильно відрізнятися від ініціативи уряду.

Корнієнко також уточнив, що необхідно окремо критично розглянути обмеження прав громадян, які пропонуються законопроектом.

Законопроект про мобілізацію

Нагадаємо, у понеділок, 25 грудня, Кабмін вніс до Верховної Ради законопроект, яким пропонується запровадити низку змін до процесу мобілізації.

Зокрема, документ передбачає значні обмеження для ухилянтів - їм хочуть заборонити розпоряджатися своїм та придбати нове рухоме та нерухоме майно і не тільки.

Раніше омбудсмен Дмитро Лубінець заявляв про те, що такі ініціативи суперечать Конституції.

Більш детально про законопроект можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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