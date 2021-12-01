Законопроект о множественном гражданстве для диаспоры не будет включать РФ, - Арахамия
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что законопроект о двойном гражданстве не будет включать Россию. Данный проект закона сегодня вносит в Раду президент Украины Владимир Зеленский.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Арахамии журналистам в кулуарах Рады.
"Множественное гражданство. Это наше программное обещание. Президент от себя представляет этот законопроект и мы будем голосовать", - отметил Арахамия.
Он отрицательно ответил на вопрос, будет ли этот законопроект распространяться на РФ.
"Нет, точно. У нас был проект, если вы помните, и там, кроме страны-агрессора, написано", - подчеркнул глава "Слуги народа".
Напомним, Верховная рада Украины в первом чтении поддержала упрощение предоставления украинского гражданства для некоторых категорий лиц. Речь идет об иностранных бойцах АТО и россиянах, которых преследуют по политическим мотивам.