Законопроект про множинне громадянство для діаспори не включатиме РФ, - Арахамія

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що законопроект про подвійне громадянство не включатиме Росію. Даний проект закону сьогодні вносить в Раду президент України Володимир Зеленський .

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Арахамії журналістам в кулуарах Ради.

"Множинне громадянство. Це наша програмна обіцянка. Президент від себе представляє цей законопроект і ми голосуватимемо", - зазначив Арахамія.

Він негативно відповів на запитання, чи буде цей законопроект поширюватися на РФ.

"Ні, точно. У нас був проект, якщо ви пам'ятаєте, і там, окрім країни-агресора, написано", - наголосив він.