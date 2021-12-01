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Законопроект про множинне громадянство для діаспори не включатиме РФ, - Арахамія

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Україна, Середа 01 грудня 2021 12:54
Законопроект про множинне громадянство для діаспори не включатиме РФ, - Арахамія Фото: голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іванна Шовкун

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що законопроект про подвійне громадянство не включатиме Росію. Даний проект закону сьогодні вносить в Раду президент України Володимир Зеленський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Арахамії журналістам в кулуарах Ради.

"Множинне громадянство. Це наша програмна обіцянка. Президент від себе представляє цей законопроект і ми голосуватимемо", - зазначив Арахамія.

Він негативно відповів на запитання, чи буде цей законопроект поширюватися на РФ.

"Ні, точно. У нас був проект, якщо ви пам'ятаєте, і там, окрім країни-агресора, написано", - наголосив він.

Нагадаємо, Верховна рада України у першому читанні підтримала спрощення надання українського громадянства для деяких категорій осіб. Йдеться про іноземних бійців АТО та росіян, яких переслідують з політичних мотивів.

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