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Законопроект о местном референдуме направят на рассмотрение в Венецианскую комиссию

Автор: Юлия Струк

Первый заместитель главы Верховной рады Руслан Стефанчук сообщил, что завершилось всеукраинское обсуждение законопроекта о местном референдуме. Впоследствии его направят на рассмотрение в Венецианскую комиссию.

Об этом он сказал в ходе заседания согласительного совета парламента.

"Завершилось всеукраинское обсуждение законопроекта о местном референдуме. Он сейчас находится на юридической вычитке. В соответствующих правках мы учитываем целый ряд тех предложений, которые прислали нам во время обсуждения", - отметил Стефанчук.

Первый вице-спикер сообщил, что проект направят в Венецианскую комиссию для получения заключения.

"После подачи проекта в Верховную раду мы обратимся к спикеру парламента с просьбой направить его на рассмотрение в Венецианскую комиссию для предоставления соответствующего заключения", - сказал он.

Напомним, ранее Стефанчук анонсировал, что законопроект о местном референдуме должны зарегистрировать в парламенте в апреле.

Как писало РБК-Украина, первый вице-спикер Верховной рады заявил, что парламент не будет спешить с принятием закона о местном референдуме.

Так, 22 марта на сайте ВР появился законопроект о местном референдуме. Документ опубликовали для общественного обсуждения.

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Новости Украины референдумВенецианская комиссияВерховная Рада