Законопроект о местном референдуме направят на рассмотрение в Венецианскую комиссию

Первый заместитель главы Верховной рады Руслан Стефанчук сообщил, что завершилось всеукраинское обсуждение законопроекта о местном референдуме. Впоследствии его направят на рассмотрение в Венецианскую комиссию.

Об этом он сказал в ходе заседания согласительного совета парламента.

"Завершилось всеукраинское обсуждение законопроекта о местном референдуме. Он сейчас находится на юридической вычитке. В соответствующих правках мы учитываем целый ряд тех предложений, которые прислали нам во время обсуждения", - отметил Стефанчук.

Первый вице-спикер сообщил, что проект направят в Венецианскую комиссию для получения заключения.

"После подачи проекта в Верховную раду мы обратимся к спикеру парламента с просьбой направить его на рассмотрение в Венецианскую комиссию для предоставления соответствующего заключения", - сказал он.