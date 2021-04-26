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Законопроект про місцевий референдум направлять на розгляд до Венеційської комісії

Автор: Юлія Струк

Перший заступник глави Верховної ради Руслан Стефанчук повідомив, що завершилося всеукраїнське обговорення законопроекту про місцевий референдум. Згодом його направлять на розгляд до Венеційської комісії.

Про це він сказав у ході засідання погоджувальної ради парламенту.

"Завершилось всеукраїнське обговорення законопроекту про місцевий референдум. Він зараз знаходиться на юридичній вичитці. У відповідних правках ми враховуємо цілу низку тих пропозицій, які надіслали нам під час обговорення", - зазначив Стефанчук.

Перший віце-спікер поінформував, що проект направлять до Венеційської комісії для отримання висновку.

"Після подання проекту до Верховної ради ми звернемося до спікера парламенту з проханням направити його на розгляд до Венеційської комісії для надання відповідного висновку", - сказав він.

Нагадаємо, раніше Стефанчук анонсував, що законопроект про місцевий референдум повинні зареєструвати в парламенті у квітні.

Як писало РБК-Україна, перший віце-спікер Верховної ради заявив, що парламент не буде поспішати з прийняттям закону про місцевий референдум.

Так, 22 березня на сайті ВР з'явився законопроект про місцевий референдум. Документ опублікували для громадського обговорення.

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