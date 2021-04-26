Законопроект про місцевий референдум направлять на розгляд до Венеційської комісії

Перший заступник глави Верховної ради Руслан Стефанчук повідомив, що завершилося всеукраїнське обговорення законопроекту про місцевий референдум. Згодом його направлять на розгляд до Венеційської комісії.
"Завершилось всеукраїнське обговорення законопроекту про місцевий референдум. Він зараз знаходиться на юридичній вичитці. У відповідних правках ми враховуємо цілу низку тих пропозицій, які надіслали нам під час обговорення", - зазначив Стефанчук.
Перший віце-спікер поінформував, що проект направлять до Венеційської комісії для отримання висновку.
"Після подання проекту до Верховної ради ми звернемося до спікера парламенту з проханням направити його на розгляд до Венеційської комісії для надання відповідного висновку", - сказав він.
Нагадаємо, раніше Стефанчук анонсував, що законопроект про місцевий референдум повинні зареєструвати в парламенті у квітні.
Як писало РБК-Україна, перший віце-спікер Верховної ради заявив, що парламент не буде поспішати з прийняттям закону про місцевий референдум.
Так, 22 березня на сайті ВР з'явився законопроект про місцевий референдум. Документ опублікували для громадського обговорення.