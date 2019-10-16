Законопроект Геруса - это энергокапитуляция перед РФ, - нардеп

Иллюстративное фото (из открытых источников)

По мнению нардепа, принятие закона может привести к полной остановке энергорынка

Глава энергетического комитета ВР Андрей Герус предлагает свернуть рынок электроэнергии и перейти к жесткому ручному управлению. Это приведет к отказу от еврообязательств Украины и к энергокапитуляции перед Россией, написал народный депутат Украины, первый заместитель комитета ВР по вопросам энергетики и ЖКУ Алексей Кучеренко на своей странице в Facebook.

"Главный "энергорыночник" страны похоже уже сворачивает "рынок". И готовится в ручном режиме через карманную НКРЭКУ рулить миллиардными финансовыми потоками?! Как я уже писал - своей турбореактивной правкой в Закон про рынок э/э ее инициатор не просто открыл импорт э/э из России, но и банально ввёл в заблуждение президента Зеленского, не пояснив Владимиру, что в Украине валом своих генерирующих мощностей, а Белорусь это в данном случае Россия", - написал Кучеренко.

Депутат сообщил, что в повестку дня сегодняшнего заседания Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг экстренно включили законопроект Андрея Геруса № 2236-2 о внесении изменений в Закон Украины "О рынке электрической энергии", которым предлагается свернуть рынок электроэнергии.

"Если коротко - фактически, это полная остановка энергорынка, переход к жесткому ручному управлению, энергокапитуляция перед РФ и отказ от еврообязательств: уничтожаются рыночные механизмы рынка электроэнергии, отрасль снова загоняется в стойло ручного регулирования; ретроспективно ликвидируются гарантии на полный выкуп э/э для "зеленой" генерации; создаются преференции для импорта э/э из Беларуси", - написал депутат.

Он также напомнил, что импорт электроэнергии из Беларуси это импорт российской электроэнергии, разрешив который Украина усиливает влияние РФ на отечественном энергорынке. По его мнению, принятие законопроекта Геруса - это сдача национальных интересов.

"Мы хорошо знаем, что такое "импорт из Беларуси". Что такое "белорусский антрацит", что такое "белорусские устрицы". Беларусь, при всем уважении, давно превратилась в хаб по легализации запрещенных экспортно-импортных операций с Российской Федерацией. А в следующем году заработает БелАЭС, построенная за счет 10-миллиардного кредита от РФ. И вот украинской энергетике предлагают с головой нырнуть в эту коррупционную клоаку", - объяснил Кучеренко.

Фото: публикация в Facebook Алексея Кучеренко

Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал поправку - разрешить закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси.

1 октября была осуществлена первая поставка электроэнергии из России в режиме импорта. Поставка проведена ровным графиком мощностью 100 МВт.

Большинство энергроэкспертов расценили начало импорта электроэнергии из РФ как угрозу энергонезависимости Украины и убеждены, что Россия будет использовать его для политического давления на Киев. 4 октября на сайте президента была зарегистрирована петиция о запрете импорта электроэнергии из России. 7 октября группа депутатов фракции "Европейская Солидарность" подала законопроект об отмене импорта из РФ (рег.номер 2236). Позже был подан еще один законопроект по этому вопросу депутатами фракции "Батькивщина" (рег.номер 2236-1).

15 октября на официальном веб-портале Верховной Рады зарегистрирован проект Закона о внесении изменения в Закон Украины "О рынке электрической энергии" (рег.номер 2236-2) авторства Андрея Геруса. Текст законопроекта пока не обнародован.