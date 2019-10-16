Законопроект Геруса - це енергокапітуляція перед РФ, - нардеп

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На думку нардепа, прийняття закону може призвести до повної зупинки енергоринку

Глава енергетичного комітету ВР Андрій Герус пропонує згорнути ринок електроенергії і перейти до жорсткого ручного управління. Це призведе до відмови від єврозобов'язань України і до енергокапітуляції перед Росією, написав народний депутат України, перший заступник комітету ВР з питань енергетики і ЖКГ Олексій Кучеренко на своїй сторінці в Facebook.

"Головний "енергориночник" країни схоже вже згортає "ринок". І готується в ручному режимі через кишенькову НКРЕКП рулити мільярдними фінансовими потоками?! Як я вже писав - своєю турбореактивною правкою в Закон про ринок е/е її ініціатор не просто відкрив імпорт е/е з Росії, але і банально ввів в оману президента Зеленського, не пояснивши Володимиру, що в Україні валом своїх генеруючих потужностей, а Білорусь це в даному випадку Росія", - написав Кучеренко.

Депутат повідомив, що до порядку денного сьогоднішнього засідання Комітету з питань енергетики і житлово-комунальних послуг екстрено включили законопроект Андрія Геруса № 2236-2 про внесення змін до Закону України "Про ринок електричної енергії", яким пропонується звернути ринок електроенергії.

"Якщо коротко - фактично, це повна зупинка енергоринку, перехід до жорсткого ручного управління, енергокапітуляція перед РФ і відмова від єврозобов'язань: знищуються ринкові механізми ринку електроенергії, галузь знову заганяється в стійло ручного регулювання; ретроспективно ліквідуються гарантії на повний викуп е/е для "зеленої" генерації; створюються преференції для імпорту е/е з Білорусі", - написав депутат.

Він також нагадав, що імпорт електроенергії з Білорусі це імпорт російської електроенергії, дозволивши який Україна посилює вплив РФ на вітчизняному енергоринку. На його думку, прийняття законопроекту Геруса - це здача національних інтересів.

"Ми добре знаємо, що таке "імпорт з Білорусі". Що таке "білоруський антрацит", що таке "білоруські устриці". Білорусь, при всій повазі, давно перетворилася в хаб з легалізації заборонених експортно-імпортних операцій з Російською Федерацією. А в наступному році запрацює БелАЕС, побудована за рахунок 10-мільярдного кредиту від РФ. І ось українській енергетиці пропонують з головою пірнути в цю корупційну клоаку", - пояснив Кучеренко.

Фото: публікація в Facebook Олексія Кучеренко

Нагадаємо, 18 вересня Верховна Рада прийняла закон "Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії", в який глава енергетичного комітету парламенту Андрій Герус пролобіював поправку - дозволити закуповувати українським споживачами імпортну електроенергію за двосторонніми договорами. За словами Геруса, імпорт повинен був здійснюватися з Білорусі.

1 жовтня була здійснена перша поставка електроенергії з Росії в режимі імпорту. Поставка проведена рівним графіком потужністю 100 МВт.

Більшість енергоекспертів розцінили початок імпорту електроенергії з РФ як загрозу незалежності України і переконані, що Росія буде використовувати його для політичного тиску на Київ. 4 жовтня на сайті президента була зареєстрована петиція про заборону імпорту електроенергії з Росії. 7 жовтня група депутатів фракції "Європейська Солідарність" подала законопроект про скасування імпорту з РФ (реєстр.номер 2236). Пізніше був поданий ще один законопроект з цього питання депутатами фракції "Батьківщина" (реєстр.номер 2236-1).

15 жовтня на офіційному веб-порталі Верховної Ради зареєстровано проект Закону про внесення зміни до Закону України "Про ринок електричної енергії" (реєстр.номер 2236-2) авторства Андрія Геруса. Текст законопроекту поки не оприлюднений.