ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Законопроект о дезинформации не предусматривает тюремное заключение, - министр

Новости » Политика     24.01.2020 - 07:01
Законопроект о дезинформации не предусматривает тюремное заключение, - министр
Фото: Владимир Бородянский (facebook.com/borodyanskiy)

Законопроект в качестве наказания предусматривает только общественно-полезные работы

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что законопроект о противодействии дезинформации не предусматривает тюремное заключение. Об этом он сказал в эфире Еспресо.TV.

По словам Бородянского, если в течение года насчиталось три таких случая, наступает уголовная ответственность.

"Об уголовной ответственности за дезинформацию. Она наступает после трех доказанных судом фактов распространения дезинформации, то есть уполномоченный обращается к распространителю: "Это - дезинформация". Тот отвечает: "Я не согласен". После этого уполномоченный идет в суд и начинается процесс", - сказал он.

Министр объяснил, что документ в качестве наказания предусматривает только общественно-полезные работы.

"Чтобы вынести такой приговор, суд обязан обратиться и получить заключение ЕСПЧ. Мы предусмотрели предохранители, чтобы добросовестного человека, нельзя было посадить. Нет заключения - нет приговора", - отметил Бородянский.

Напомним, представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Харлем Дезир высказал беспокойство по поводу ряда положений украинского законопроекта о противодействии дезинформации, направленного на фактический контроль СМИ на период российской агрессии.

Ранее этот законопроект также раскритиковала Европейская федерация журналистов. В организации считают, что закон будет использоваться не для борьбы с российской пропагандой, а для преследования украинских журналистов.

РБК-Украина писало, что 17 января Министерство культуры, молодежи и спорта Украины представило законопроект о дезинформации. Документ направлен на повышение уровня медиаграмотности населения, органов государственной власти и органов местного самоуправления. Законопроект предусматривает наказание за распространение недостоверной информации - от административных штрафов до лишения свободы.

Европейская федерация журналистов раскритиковала украинский закон о дезинформации Бородянский назвал вещание на оккупированных территориях приоритетом Минкульта
Новости Украины медиаинформацияВладимир БородянскийЗакон
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь