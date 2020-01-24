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Законопроект про дезінформацію не передбачає ув'язнення, - міністр

Новини » Політика     24.01.2020 - 07:01
Законопроект про дезінформацію не передбачає ув'язнення, - міністр
Фото: Володимир Бородянський (facebook.com/borodyanskiy)

Законопроект як покарання передбачає лише суспільно-корисні роботи

Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський заявив, що законопроект про протидію дезінформації не передбачає ув'язнення. Про це він сказав в ефірі Еспресо.TV.

За словами Бородянського, якщо протягом року нарахувалось три таких випадки, настає кримінальна відповідальність.

"Щодо кримінальної відповідальності за дезінформацію. Вона наступає після трьох доведених судом фактів розповсюдження дезінформації, тобто уповноважений звертається до розповсюджувача: "Це - дезінформація". Той відповідає: "Я не згоден". Після цього уповноважений іде до суду і починається процес", - сказав він.

Міністр пояснив, що документ як покарання передбачає лише суспільно-корисні роботи.

"Щоб винести такий вирок, суд зобов'язаний звернутись і отримати висновок ЄСПЛ. Ми передбачили запобіжники, щоб добросовісну людину, не можна було посадити. Нема висновку - нема вироку", - зазначив Бородянський.

Нагадаємо, представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Харлем Дезір висловив занепокоєння з приводу низки положень українського законопроекту про протидію дезінформації, спрямованого на фактичний контроль ЗМІ на період російської агресії.

Раніше цей законопроект розкритикувала Європейська федерація журналістів. В організації вважають, що закон буде використовуватися не для боротьби з російською пропагандою, а для переслідування українських журналістів.

РБК-Україна писало, що 17 січня Міністерство культури, молоді та спорту України представило законопроект про дезінформацію. Документ спрямований на підвищення рівня медіаграмотності населення, органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Законопроект передбачає покарання за поширення недостовірної інформації - від адміністративних штрафів до позбавлення волі.

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