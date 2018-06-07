Законопроект об антикоррупционном суде будет отвечать Конституции, - Порошенко

Президент призвал нардепов проголосовать за закон

Законопроект о Высшем антикоррупционном суде будет отвечать Конституции Украины. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в зале парламента, передает корреспондент "РБК-Украина".

"Хочу поблагодарить членов комитета, которые провели очень активную работу с международными организациями и вышли на тот вариант, который сегодня дает основания, что законопроект будет принят. Большая дискуссия происходила вокруг панели международных экспертов. Вопроса создавать ее или нет – не было. Я хочу подчеркнуть, что тот вариант, который предложен комитетом, полностью соответствует Конституции и рекомендациям Венецианской комиссии", - заявил Порошенко

"Народ Украины твердо стоит на стороне создания антикоррупционного суда. Я призываю вас, чтобы сегодня Верховная рада нашла силы и возможности, которая демонстрировала не один раз за последние четыре года и проголосовала закон "О высшем антикоррупционном суде", - заявил Порошенко.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко выступит в Верховной раде перед сегодняшним голосованием за Высший антикоррупционный суд.

Также сообщалось, что спорная поправка к законопроекту об антикоррупционном суде была согласована с международными партнерами Украины.