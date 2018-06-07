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Законопроект про антикорупційний суд відповідатиме Конституції, - Порошенко

НовиниПолітика    07.06.2018 - 11:11
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Президент закликав нардепів проголосувати за закон

Законопроект про Вищий антикорупційний суд відповідатиме Конституції України. Про це заявив президент України Петро Порошенко у залі парламенту, передає кореспондент "РБК-Україна".

"Хочу подякувати членам комітету, які провели дуже активну роботу з міжнародними організаціями і вийшли на той варіант, який сьогодні дає підстави, що законопроект буде прийнято. Велика дискусія відбувалась навколо панелі міжнародних експертів. Питання створювати її чи ні – не було. Я хочу наголосити, що той варіант, який запропонований комітетом, повністю відповідає Конституції та рекомендаціям Венеціанської комісії", - заявив Порошенко

"Народ України твердо стоїть на боці створення антикорупційного суду. Я закликаю вас, щоб сьогодні Верховна рада знайшла сили та можливості, яка демонструвала не один раз за останні чотири роки та проголосувала закон "Про вищий антикорупційний суд", - заявив Порошенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Петро Порошенко виступить у Верховній раді перед сьогоднішнім голосуванням за Вищий антикорупційний суд.

Також повідомлялося, що спірна поправка до законопроекту про антикорупційний суд була узгоджена з міжнародними партнерами України.

 

Ухвалення закону про антикорупційний суд підвищить кредитний рейтинг країни, - Порошенко Порошенко: Рада має прийняти законопроект про антикорупційний суд не для МВФ, а для України
Теги публікації: Порошенко Петро, Конституция, НАБУ, Верховна Рада, голосование  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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