Законопроект про антикорупційний суд відповідатиме Конституції, - Порошенко

Президент закликав нардепів проголосувати за закон

Законопроект про Вищий антикорупційний суд відповідатиме Конституції України. Про це заявив президент України Петро Порошенко у залі парламенту, передає кореспондент "РБК-Україна".

"Хочу подякувати членам комітету, які провели дуже активну роботу з міжнародними організаціями і вийшли на той варіант, який сьогодні дає підстави, що законопроект буде прийнято. Велика дискусія відбувалась навколо панелі міжнародних експертів. Питання створювати її чи ні – не було. Я хочу наголосити, що той варіант, який запропонований комітетом, повністю відповідає Конституції та рекомендаціям Венеціанської комісії", - заявив Порошенко

"Народ України твердо стоїть на боці створення антикорупційного суду. Я закликаю вас, щоб сьогодні Верховна рада знайшла сили та можливості, яка демонструвала не один раз за останні чотири роки та проголосувала закон "Про вищий антикорупційний суд", - заявив Порошенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Петро Порошенко виступить у Верховній раді перед сьогоднішнім голосуванням за Вищий антикорупційний суд.

Також повідомлялося, що спірна поправка до законопроекту про антикорупційний суд була узгоджена з міжнародними партнерами України.