В законопроект 5719 снова внесли поправку, усиливающую табачную монополию: ранее в Раде ее отклонили

"Поправка 144 к законопроекту 5600 предлагала дать производителям сигарет возможность антирыночно давить на оптовые торговые компании, вмешиваться в их бизнес-деятельность, требовать документы, которые являются коммерческой тайной и дискриминировать одни компании в пользу других. Производители сигарет получили бы прав больше, чем есть у Антимонопольного комитета и Государственной налоговой службы", - написал Холодов.

В четверг, 16 декабря, Верховная рада будет рассматривать законопроект 5719 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины о зачислении акцизного налога по реализации субъектами хозяйствования розничной торговли табачных изделий", куда подана идентичная поправка - под номером 105.

"В случае голосования структура оптового рынка сигарет изменится. Монополист, который сейчас контролирует примерно 70% рынка, выдавит с рынка другие торговые компании, и доведет свою долю до 85-90%. Объем рынка - 100 млрд грн в год. Таким образом, монополия получит +20 млрд грн в год с маржой в 5%. Это 1 млрд грн чистой прибыли для монополиста. Это приведет к значительному усилению российского влияния на украинском табачном рынке и уничтожению легального украинского бизнеса" - добавил нардеп.

Он также предложил авторам поправки ее отозвать. Поскольку она противоречит предвыборной программе партии "Слуга народа" и здравому смыслу, считает Холодов.