До законопроекту 5719 знову внесли поправку, яка посилює тютюнову монополію: раніше у Раді її відхилили

"Поправка 144 до законопроекту 5600 пропонувала дати виробникам сигарет можливість антиринково тиснути на оптові торгові компанії, втручатися в їхню бізнес-діяльність, вимагати документи, які є комерційною таємницею та дискримінувати одні компанії на користь інших. Виробники цигарок отримали б прав більше, ніж є у Антимонопольного комітету та Державної податкової служби", - написав Холодов.

У четвер, 16 грудня, Верховна рада розглядатиме законопроект 5719 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування акцизного податку щодо реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюнових виробів", куди подано ідентичну правку - під номером 105.

"У разі голосування структура оптового ринку цигарок зміниться. Монополіст, який зараз контролює приблизно 70% ринку, видавить з ринку інші торгові компанії, і доведе свою частку до 85-90%. Обсяг ринку - 100 млрд грн на рік. Таким чином, монополія отримає +20 млрд грн на рік з маржею в 5%. Це 1 млрд грн чистого прибутку для монополіста. Це призведе до значного посилення російського впливу на українському тютюновому ринку та знищення легального українського бізнесу", - додав нардеп.

Він також запропонував авторам поправки її відкликати. Оскільки вона суперечить передвиборчій програмі партії "Слуга народу" та здоровому глузду, вважає Холодов.