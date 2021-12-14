В Украине полным ходом идет реформа градостроительства, ее финальный аккорд - законопроект 5655, - эксперт

В Украине идет полномасштабная реформа градостроительства, для успешной реализации которой в правовом поле разработаны три ключевых законопроекта - №5655, №5656, №5877.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Сергея Козлова, главі Ассоциации судебных репортеров Украины, основателя Центра разоблачителей коррупции в блоге для "Цензор.НЕТ".

"Все законопроекты, направленные на реформирование строительной отрасли, проходят непростой путь и на практике наталкиваются на множество препятствий и критики. Так происходит и с законопроектом №5655, который должен стать главным "аккордом" градостроительной реформы. Документ предусматривает, что государственная регистрация права на выполнение подготовительных и строительных работ будет происходить исключительно через электронную систему, а значит публично, прозрачно и автоматически. Цифровизация строительных услуг существенно снизит уровень коррупционных рисков за счет исключения человеческого фактора при получении разрешительной документации", - пишет Козлов.

Он также напомнил, что после голосования в первом чтении - законопроект №5655 был существенно доработан, для работы над ним привлекались сотни экспертов, законопроект прошел антикоррупционную экспертизу НАПК. В скором времени будет голосование во втором чтении.

В то же время некоторые аспекты законопроекта №5655 вызвали критику со стороны Союза архитекторов Украины, по их мнению, архитекторов лишили авторского права, передавая его девелоперам.

"В законопроекте была норма, согласно которой имущественные права на проектно-сметную документацию, производимую за средства государственных, или местных бюджетов, принадлежат общине, или государству, а не архитектору… Поэтому перед вторым чтением эта норма из текста законопроекта исключена, учтены соответствующие поправки. В итоге, законопроект не предусматривает лишение архитекторов авторских прав", - отмечает Козлов.

15 декабря законопроект будет рассматриваться на заседании Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Верховной рады.

"Учитывая, что депутаты этого комитета изначально участвовали в разработке, согласовании, уточнении деталей самой реформы - будем надеяться, что законопроект пройдет комитет со всеми правками, экспертными замечаниями, а их было зарегистрировано более 2,8 тыс.", - резюмировал эксперт.