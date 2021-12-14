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В Україні повним ходом йде реформа містобудування, її фінальний акорд - законопроект 5655, - експерт

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Київ, Вівторок 14 грудня 2021 18:25
В Україні повним ходом йде реформа містобудування, її фінальний акорд - законопроект 5655, - експерт Фото: Верховна рада (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

В Україні йде повномасштабна реформа містобудування, для успішної реалізації якої у правовому полі розроблено три ключові законопроекти - №5655, №5656, №5877.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву Сергія Козлова, голови Асоціації судових репортерів України, засновника Центру викривачів корупції у блозі для "Цензор.НЕТ".

"Всі законопроекти, спрямовані на реформування будівельної галузі, проходять непростий шлях і на практиці наштовхуються на безліч перешкод та критики. Так відбувається і з законопроектом №5655, який має стати головним "акордом" містобудівної реформи. Документ передбачає, що державна реєстрація права на виконання підготовчих та будівельних робіт відбуватиметься виключно через електронну систему, а значить публічно, прозоро та автоматично. Цифровізація будівельних послуг суттєво знизить рівень корупційних ризиків за рахунок виключення людського фактора при отриманні дозвільної документації", - пише Козлов.

Він також нагадав, що після голосування у першому читанні - законопроект №5655 був суттєво доопрацьований, для роботи над ним залучалися сотні експертів, законопроект пройшов антикорупційну експертизу НАЗК. Незабаром буде голосування у другому читанні.

Водночас, деякі аспекти законопроекту №5655 викликали критику з боку Спілки архітекторів України, на їхню думку, архітекторів позбавили авторського права, передаючи його девелоперам.

"У законопроекті була норма, згідно з якою майнові права на проектно-кошторисну документацію, що виробляється за кошти державних, або місцевих бюджетів, належать громаді, або державі, а не архітектору... Тому перед другим читанням цю норму з тексту законопроекту виключено, враховано відповідні зміни. У підсумку законопроект не передбачає позбавлення архітекторів авторських прав", - зазначає Козлов.

15 грудня законопроект розглядатиметься на засіданні Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Верховної ради.

"Враховуючи, що депутати цього комітету спочатку брали участь у розробці, погодженні, уточненні деталей самої реформи - сподіватимемося, що законопроект пройде комітет з усіма правками, експертними зауваженнями, а їх було зареєстровано понад 2,8 тис.", - резюмував експерт.

Нагадаємо, законопроект №5655 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери містобудівної діяльності" запускає реформу містобудування та роботу Державної інспекції архітектури та містобудування (ДІАМ). Її створили замість скандальної та нині ліквідованої Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ).

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