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ГАСИ сегодня прекратила свое существование. В Украине заработает новый орган

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Украина, Среда 15 сентября 2021 15:33
ГАСИ сегодня прекратила свое существование. В Украине заработает новый орган Фото: Алексей Чернышов, министр развития общин и территорий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Кабинет министров на сегодняшнем заседании принял решение о ликвидации Государственной инспекции архитектуры и градостроительства Украины (ГАСИ). Уже завтра в стране начнет работать другой новосозданный орган.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг министра развития общин и территорий Украины Алексея Чернышова по итогам заседания Кабмина.

По словам министра, завтра будет запущено в работу Государственной инспекции архитектуры и градостроительства Украины (ГИАГ), которая станет заменой ГАСИ.

"Я очень рад констатировать, что сегодня решением правительства ГАСИ прекращает свою деятельность. И с завтрашнего дня новая организация ГИАГ начинает свою работу. С сегодняшнего дня ГАСИ уже не существует", - объявил Чернышов.

Министр также отметил, что работники ГАСИ не вошли в состав новой инспекции.

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Кабинет Министров Украины ГАСИ Алексей Чернышов
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