Если "антиолигархический" законопроект примут, экономика еще больше погрузится в коррупцию, - Продан

От "антиолигархического" законопроекта №5600 большой бизнес как раз выиграет, а проиграют малое и среднее предпринимательство и все потребители. Если он будет принят, экономика еще больше погрузится в коррупцию.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата, представителя партии "УДАР Виталия Кличко" Оксаны Продан в интервью изданию " Украинские новости ".

"Антиолигархический закон" - это как морская свинка, которая не имеет ничего общего ни с морем, ни со свиньей. Однако в этом проекте много негатива для экономики, предпринимательства и всех вообще. Этот законопроект - о возвращении в 90-е годы. О еще большем погружении экономики в коррупцию через систему учета и зависимости от чиновников, потому что чем больше у контролирующих органов будет возможностей давить на бизнес, тем выше вероятность того, что вопросы будут решаться незаконным путем", - сказала Оксана Продан.

Она считает, например, вредной для бизнеса норму законопроекта о запрете выезда за границу руководителю юрлица, у которого есть долги.

Ведь ограничение права передвижения руководителя вряд ли поможет оплатить налоги, а вот повредит точно, замечает Оксана Продан.

Для физических лиц обременительными могут стать нормы о введении минимальной налоговой нагрузки для владельцев участков более 1 сотки за пределами населенных пунктов и обязанность платить 18% налога для владельцев участков, расположенных в пределах населенных пунктов, если доход превышает 72 тыс. грн.

Также, по ее словам, неприятными "подарками" для физлиц станут, например, намерения властей увеличить НДФЛ, если в течение года продается более двух объектов недвижимости. Для бизнеса - уменьшение времени на оформление налогового кредита, фактически запрет предоставлять безвозвратную финансовую помощь юрлицам без уплаты налогов, невозможность переноса убытков прошлых налоговых периодов на следующие, автоматическое списание долгов и т. п.

"Выиграет большой бизнес и проиграют покупатели, потребители. Когда бьют маленьких и средних, уменьшается конкуренция и, соответственно, освобождается рынок для крупных. Они получают возможность повышать цены на столько, на сколько захотят. Именно поэтому важно бороться за малое и среднее предпринимательство. Потому что оно мешает крупным компаниям повышать цены. При этом в финансовом плане государство вряд ли выиграет. Многие крупные бизнесы сегодня показывают убытки. Поэтому в то, что они больше заплатят, я не верю", - говорит Оксана Продан.

Она также считает, что в результате таких нововведений ухудшится состояние большинства украинцев.

"Поскольку налоговые новшества так или иначе коснутся большинства украинцев, можно говорить о том, что этим законом у бедных заберут деньги, чтобы перераспределить и вернуть потом немного в виде субсидий или материальной помощи. Потому что у людей уже просто не будет хватать средств на жизнь", - подчеркивает представитель "УДАРа".