В "Ударе" Кличко предлагают изъять из налогового законопроекта нормы, усиливающие давление на бизнес

"УДАР Виталия Кличко" требует исключить из законопроекта №5600 все положения, которые усиливают налоговое давление на малый и средний бизнес и предоставляют дополнительные полномочия налоговым органам.

По ее словам, принятие этого законопроекта негативно повлияет на благосостояние и финансовое состояние многих украинских семей, приведет к обнищанию среднего класса в Украине.

"Президентское монобольшинство в очередной раз пытается без обсуждения и вопреки интересам украинского общества принять фискальный проект, сейчас это №5600. Принятие этого проекта приведет к увеличению коррупции и дальнейшему росту цен как на потребительские товары, так и на недвижимость", - считает Продан.

Она также отмечает, что этот законопроект на самом деле усиливает фискальное давление на мелкое предпринимательство, а также на простых граждан.

По ее словам, обложение НДС сделок купли-продажи недвижимости и повышение НДФЛ на сделки по продаже квартир, введение минимального налогового обязательства для фермеров и расширение базы налогообложения их дохода, предоставление налоговикам права без решения суда брать в залог имущество налогоплательщиков, которые оспаривают доначисленные суммы, - все это будет оплачено не олигархи, а всеми потребителями, молодыми семьями и пенсионерами.

"УДАР Виталия Кличко" предлагает властям отказаться от политики усиления фискального давления на малый бизнес и перейти к решениям, которые позволят бизнесу быть независимым от власти: защитить право собственности, установить прозрачное администрирование налогов, обеспечить эффективное ограничение монополий, упростить и унифицировать разрешительную систему, завершить судебную реформу.

"Власть, которая заботится о благосостоянии граждан Украины и развитии экономики, должна не выдумывать "налоги на воздух", неограниченно усиливая фискальное давление и увеличивая цены, а создавать комфортные условия для бизнеса и максимально обеспечивать условия для создания рабочих мест", - подчеркнула Продан.