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Законопроект №1210 вернет прессинг налоговой на бизнес, - эксперт

Новости » Экономика    09.09.2019 - 13:45
Законопроект №1210 вернет прессинг налоговой на бизнес, - эксперт
Фото: Владимир Фесенко (facebook.com UATVRU)

Фесенко предупредил, что партнерские отношения между государством и бизнесом могут оказаться под угрозой

Возможное принятие законопроекта №1210, который предусматривает изменения в существующее налоговое законодательство, приведет к возобновлению диктата налоговой по отношению к бизнесу. Такое мнение высказал эксперт, директор института прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко в своем Facebook.

По его мнению, законопроект №1210 - пример того, когда ради скорости теряется качество закона, и одновременно с этим также продвигаются лоббистские интересы.

"Если этот законопроект будет принят, может вернуться диктат налоговой по отношению к бизнесу. Вместо партнерских отношений между государством и бизнесом, вновь будет прессования налоговой предпринимателей", – уверен политолог.

По словам Фесенко, еще одной проблемой данного законопроекта является предусматривание ним повышения рентных платежей. При этом изначально с данной инициативой выступил бизнесмен Игорь Коломойский.

"Еще одна проблема – повышение рентных платежей, которое негативно повлияет на конкурентоспособность украинских горнодобывающих предприятий. Кстати, эту идею в интервью "Цензор" инициировал Коломойский, а сейчас ее пытаются воплотить в жизнь представители партии "Слуга народа". История с этим законопроектом еще одна иллюстрация нынешнего законодательного процесса, когда ради скорости рассмотрения приносится в жертву качество законопроекта, или продвигаются лоббистские интересы", – подчеркнул Фесенко.

Напомним, ранее металлурги выразили обеспокоенность кардинальными изменениями подхода к определению базы налогообложения рентных платежей для железорудных горнодобывающих предприятий, что предусмотрено в законопроекте №1210.

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