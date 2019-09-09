Законопроект №1210 поверне пресинг податкової на бізнес, - експерт

Фото: Володимир Фесенко (facebook.com UATVRU)

Фесенко попередив, що партнерські відносини між державою та бізнесом можуть опинитися під загрозою

Можливе ухвалення законопроекту №1210, який передбачає зміни в існуюче податкове законодавство, призведе до відновлення диктату податкової по відношенню до бізнесу. Таку думку висловив експерт, директор інституту прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко в своєму Facebook.

На його думку, законопроект №1210 - приклад того, коли заради швидкості втрачається якість закону, і одночасно з цим також просуваються лобістські інтереси.

"Якщо цей законопроект буде прийнятий, може повернутися диктат податкової по відношенню до бізнесу. Замість партнерських відносин між державою і бізнесом, знову буде пресування податкової підприємців", – упевнений політолог.

За словами Фесенка, ще однією проблемою даного законопроекту є передбачення ним підвищення рентних платежів. При цьому спочатку з даною ініціативою виступив бізнесмен Ігор Коломойський.

"Ще одна проблема – підвищення рентних платежів, що негативно вплине на конкурентоспроможність українських гірничовидобувних підприємств. До речі, цю ідею в інтерв'ю "Цензор" ініціював Коломойський, а зараз її намагаються втілити в життя представники партії "Слуга народу". Історія з цим законопроектом ще одна ілюстрація нинішнього законодавчого процесу, коли заради швидкості розгляду приноситься в жертву якість законопроекту, або просуваються лобістські інтереси", – підкреслив Фесенко.

Нагадаємо, раніше металурги висловили стурбованість кардинальними змінами підходу до визначення бази оподаткування рентних платежів для залізорудних гірничодобувних підприємств, що передбачено в законопроекті №1210.