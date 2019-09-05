Металлурги обеспокоены новым подходом к налогообложению предприятий ГМК

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Металлурги обратились к Государственной регуляторной службе

Металлурги обеспокоены кардинальными изменениями подхода к определению базы налогообложения рентных платежей для железорудных горнодобывающих предприятий, что предусмотрено в законопроекте №1210. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письмо объединения предприятий "Укрметаллургпром" и Федерации металлургов Украины к Государственной регуляторной службе.

"По непонятным причинам, в новой редакции п.14.1.150 проекта закона в категорию первичной обработки включены также и технологический процесс производства концентрата, агломерата и окатышей, что не имеет под собой никакого логического или экономического обоснования", - отметили авторы письма.

По мнению металлургов, по своей сути это уже не рента на добычу полезных ископаемых, а налог с оборота для железорудных ГОКов. Они подчеркнули, что такой подход не применяется ни в одной другой добывающей отрасли. При этом отечественные предприятия по добыче железной руды являются одними из крупнейших в Украине плательщиков в бюджеты всех уровней и в Пенсионный фонд.

В частности, в 2018 году предприятия по добыче железной руды перечислили более 19,4 млрд грн налогов и сборов. Любое дополнительное фискальное давление на эти предприятия приведет к соответствующему снижению инвестиций, потере конкурентоспособности и рынков сбыта.

Как следствие, будет наблюдаться значительное падение объемов производства, что, в свою очередь, будет иметь долгосрочный негативный эффект для отчислений в бюджеты всех уровней, предупредили авторы письма.

"Предложенный подход к определению рентных платежей не будет стимулировать развитие дальнейших технологических переделов и повышение качества продукции – проще будет производить и продавать примитивный продукт с низкой добавочной стоимостью, чем металлопродукцию третьего передела, поскольку себестоимость последнего станет неконкурентной", - говорится в письме.

Кроме того, как отмечают металлурги, внедрение дискриминационного подхода к налогообложению горнорудных предприятий Украины приведет к отказу от своих намерений со стороны потенциальных инвесторов.

"Украинский ГМК является традиционным нетто-экспортером, и благодаря именно этому он обеспечивает более 30% валютных поступлений в Украину. Однако существенное снижение конкурентоспособности вследствие внедрения нового подхода к рентным платежам, что, как уже говорилось выше, негативно скажется на себестоимости продукции, приведет к тому, что украинские ГОКи потеряют мировые рынки сбыта, в частности, рынок Китая, на который приходится более 20% украинского экспорта железорудного сырья", – отмечается в обращении.

По их данным, потеря китайского рынка для страны эквивалентна закрытию двух таких предприятий, как Ингулецкий ГОК и Центральный ГОК, а это 10 тыс. работников, непосредственно занятых в железорудном производстве, и еще 10-15 тыс. работников смежных отраслей. Уровень сокращения дохода достигнет 4 млрд грн в год, что автоматически трансформируется минимум в 3 млрд грн недополученных платежей в бюджет.

"Учитывая вышеуказанное, с целью недопущения катастрофических последствий внедрения предлагаемых изменений в Налоговый кодекс, просим вас предоставить экспертное заключение относительно регуляторного влияния данного проекта закона и инициировать его публичное обсуждение", – резюмировали в "Укрметаллургпроме" и Федерации металлургов.