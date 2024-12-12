Законодавці США вимагають, щоб розвідка оцінила ризики у разі припинення допомоги Україні

Законодавці у США хочуть, щоб положення було додано до Закону про дозвіл на національну оборону для голосування у Палаті.

Американські законодавці доручили Директору національної розвідки, Директору Розвідувального управління Міноборони та Директору Головного розвідувального управління представити доповідь з оцінкою перебігу війни РФ проти України в контексті можливих наслідків для США у тих чи інших випадках.

Документу дали назву "Оцінка ймовірного перебігу війни в Україні".

Як пише американська газета, деталі звіту мають включати вплив здатності українських військових захищатися від російської агресії, якщо Штати продовжать або припинять оборонну та економічну підтримку, і якщо США збережуть або відкличуть дозвіл на використання наданих ракет великої дальності для ударів вглиб території РФ.

Законодавці в США також хочуть, щоб керівники розвідслужб оцінили вплив можливої поразки України у війні на інтереси національної безпеки Штатів, включаючи потенційну подальшу агресію з боку Росії, Китаю, Ірану та Північної Кореї.

"Звіт має бути поданий у несекретній формі, але може мати секретний додаток і надісланий до комітетів з розвідки Палати представників і Сенату, а також до колегії з питань Збройних сил, закордонних справ і зовнішніх відносин і асигнувань", - йдеться в публікації The Hill.

Законодавці закликають подати звіт протягом 90 днів після підписання Закону про дозвіл на національну оборону (NDAA).