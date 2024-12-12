Законодавці США вимагають, щоб розвідка оцінила ризики у разі припинення допомоги Україні

Американські законодавці хочуть, щоб керівники ключових розвідувальних служб країни оцінили ризики безпеці США у випадку, якщо Вашингтон припинить надавати Києву допомогу, а РФ виграє війну проти України. Звіт, можливо, матиме секретний додаток.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американську газету The Hill.
Законодавці у США хочуть, щоб положення було додано до Закону про дозвіл на національну оборону для голосування у Палаті.
Американські законодавці доручили Директору національної розвідки, Директору Розвідувального управління Міноборони та Директору Головного розвідувального управління представити доповідь з оцінкою перебігу війни РФ проти України в контексті можливих наслідків для США у тих чи інших випадках.
Документу дали назву "Оцінка ймовірного перебігу війни в Україні".
Як пише американська газета, деталі звіту мають включати вплив здатності українських військових захищатися від російської агресії, якщо Штати продовжать або припинять оборонну та економічну підтримку, і якщо США збережуть або відкличуть дозвіл на використання наданих ракет великої дальності для ударів вглиб території РФ.
Законодавці в США також хочуть, щоб керівники розвідслужб оцінили вплив можливої поразки України у війні на інтереси національної безпеки Штатів, включаючи потенційну подальшу агресію з боку Росії, Китаю, Ірану та Північної Кореї.
"Звіт має бути поданий у несекретній формі, але може мати секретний додаток і надісланий до комітетів з розвідки Палати представників і Сенату, а також до колегії з питань Збройних сил, закордонних справ і зовнішніх відносин і асигнувань", - йдеться в публікації The Hill.
Законодавці закликають подати звіт протягом 90 днів після підписання Закону про дозвіл на національну оборону (NDAA).
Нагадаємо, раніше обраний президент США Дональд Трамп заявив, що Україні, "ймовірно", варто готуватися до зменшення військової допомоги з боку Штатів, коли він вступить на посаду.
До слова, раніше у грудні міністр фінансів Сергій Марченко розповів про те, скільки Україна вистоїть у війні з Росією без допомоги США. Чиновник зазначив, що Україна забезпечена засобами для ведення війни щонайменше протягом першої половини 2025 року. За цей час потрібно домовитись про продовження допомоги з боку Штатів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.