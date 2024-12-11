Скільки Україна вистоїть у війні з Росією без допомоги США: відповідь міністра фінансів
Україна забезпечена засобами для ведення війни щонайменше протягом першої половини 2025 року. За цей час потрібно домовитись про продовження допомоги США.
Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю виданню El Pais.
"Я вважаю, що у нас достатньо засобів, озброєнь, ракет та артилерійських снарядів, щоб протистояти принаймні у першому півріччі 2025 року", - сказав Марченко.
При цьому він зазначив, що Україна забезпечить достатні бюджетні асигнування на закупівлю боєприпасів та необхідної військової техніки у 2025 році.
"Зараз ми отримуємо із США необхідне озброєння. Це означає, що принаймні протягом першої половини року і надалі ми будемо добре підготовлені до того, щоб протистояти цьому нападу", - розповів міністр.
Як вважає Марченко, Україна має дуже розумно використати цей час для проведення необхідних переговорів із нашими ключовими союзниками у США.
За його словами, у Києва має бути план створення необхідних умов для співпраці з новою адміністрацією США.
"Природний інтерес України – створити гарну довіру до співпраці. Я думаю, що це має бути пріоритетною стратегією як для України, так і для Європи. Ми хочемо побудувати добрі відносини. Звичайно, ставлення може змінитися. І щоб протистояти цій невизначеності, ми маємо правильно використовувати час та мати можливість вести переговори з новою адміністрацією", - додав він.
Плани на майбутнє
Марченко зазначив, що Україна має мати сильну армію і у разі закінчення війни.
За його словами, кращою гарантією був би вступ до НАТО, що зараз неможливо. "Альтернативою цієї гарантії є сучасна і сильна українська армія. Це єдиний спосіб вижити для нас. роки вперед", - сказав він.
За його словами, Україна не може утримувати таку сильну армію лише за рахунок власних ресурсів. "Зараз ми витрачаємо понад 26% нашого ВВП на військову кампанію. Це, звісно, тому, що ми перебуваємо у розпалі війни. Але ми зазнали багато втрат, нам необхідно замінити обладнання", - додав міністр.
Марченко повідомив, що після повномасштабної війни будуть потрібні дуже значні цифри, щоб відвернути Росію навіть думати про можливу агресію проти України. І щоб мати таку сильну армію, нам потрібні зобов'язання щодо постачання необхідного озброєння, доступу до ракет та сучасних систем ППО для захисту нашої країни. "Бо в майбутньому можуть бути якісь атаки на нашу інфраструктуру з боку Росії", - додав він.
"Я говорю зі своєї позиції, з позиції Мінфіну. Я не беру участі в дискусіях на високому рівні з цього приводу. У будь-якому разі Україна повинна мати сильну армію, здатну протистояти агресії", - сказав Марченко.
Раніше в Мінфіні заявили, що податкові надходження до бюджету та майже половина із суми у 50 млрд доларів, яку країни G7 нададуть під російські активи, дозволять забезпечити всі критичні потреби Сил оборони України у 2025 році.