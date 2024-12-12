Законодатели США требуют, чтобы разведка оценила риски в случае прекращения помощи Украине

Законодатели в США хотят, чтобы положение было добавлено в Закон о разрешении на национальную оборону для голосования в Палате.

Американские законодатели поручили Директору национальной разведки, Директору Разведывательного управления Минобороны и Директору Главного разведывательного управления представить доклад с оценкой хода войны РФ против Украины в контексте возможных последствий для США в тех или иных случаях.

Документ дали название "Оценка вероятного протекания войны в Украине".

Как пишет американская газета, детали отчета должны включать в себя влияние способности украинских военных защищаться от российской агрессии, если Штаты продолжат или прекратят оборонную и экономическую поддержку, и если США сохранят или отзовут разрешение на использование предоставленных ракет большой дальности для ударов вглубь территории РФ.

Законодатели в США также хотят, чтобы руководители разведслужб оценили влияние возможного поражения Украины в войне на интересы национальной безопасности Штатов, включая потенциальную дальнейшую агрессию со стороны России, Китая, Ирана и Северной Кореи.

"Отчет должен быть подан в несекретной форме, но может иметь секретное приложение и направлен в комитеты по разведке Палаты представителей и Сената, а также в коллегию по вопросам Вооруженных сил, иностранных дел и внешних отношений и ассигнований", - говорится в публикации The Hill.

Законодатели призывают подать отчет в течение 90 дней после подписания Закона о разрешении на национальную оборону (NDAA).