Законодавці США тиснуть на Байдена щодо відправки касетних боєприпасів Україні

Двопартійна група на чолі Гельсінської комісії у п'ятницю надіслала Байдену лист, у якому закликала Білий дім надіслати Україні вдосконалені звичайні боєприпаси подвійного призначення, більш відомі під абревіатурою DPICM, для допомоги у контрнаступі.

Таку зброю можна використовувати для пострілів з артилерійських гармат і розкидання на поле бою до 88 бомб. Це б допомогло Україні прорізати російські танки та окопані позиції. Але якщо їх не прибрати, бомби можуть залишатися вбивати та калічити цивільних ще довго після того, як бойові дії припиняться.

Законодавці зважають на потенційні проблеми з правами людини, пов’язані зі зброєю, проте заявили, що Україна була "відповідальним розпорядником" зброї, наданої США.

"Під час холодної війни DPICM були розроблені та використані спеціально для протидії чисельній та матеріальній перевазі Росії. Тепер вони можуть бути використані за призначенням для захисту України - і для захисту Україною Європи, і, зрештою, для національної безпеки США", - вважають законодавці.

Колишній радник головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного Ден Райс зауважив, що коли DPICM досягає мети, вона вбиває набагато більше росіян. Суббоєприпаси, які надходять від DPICM, мають кумулятивний заряд, який може пробивати броню від 4 до 8 дюймів (10.16 - 20.32 см).

"Тож технічно, щоб знищити взвод або роту, ви будете стріляти набагато менше", - сказав він.

Військові аналітики кажуть, що DPICM може допомогти вирішити проблему нестачі артилерії України.

Інші експерти кажуть, що надсилання касетних боєприпасів підірве міжнародні режими контролю над озброєннями, включаючи Конвенцію про касетні боєприпаси, спрямовану на запобігання глобальному поширенню цих суперечливих боєприпасів, які розкидають вибухові бомби на великі території. При цьому ні Росія, ні Україна не є учасниками конвенції. Водночас США наразі заборонено експортувати DPICM.

При цьому в адміністрації Байдена, здається, схиляються до можливого надання зброї. Тож президент США міг би надати Конгресу вказівку, яка б дозволяла передачу спірних боєприпасів Україні.

Україна вже отримала DPICM від інших союзників по НАТО

Видання повідомляло, що минулої осені Туреччина нібито почала надсилати Україні касетні артилерійські боєприпаси, розроблені США. При цьому Штати мають набагато більший арсенал такої зброї - законодавці вважають, що запаси сягають близько 3 млн одиниць, які можна використовувати з 155-мм гаубиць.

Також є інформація, що на початку цього року українські війська використовували касетні боєприпаси, намагаючись повернути територію на сході Донбасу.

Бажання України отримати касетні боєприпаси

Ще наприкінці 2022 року CNN повідомляло, що Україна просила США надати їй касетні боєголовки для РСЗВ та артилерійських снарядів, але адміністрація Байдена не була готова виконати це побажання.

У лютому 2023 року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав західних союзників надати Україні таку зброю. Проте у Німеччині критикували таке прохання.

При цьому ЗМІ повідомляли, що Естонія розглядала можливість передачі касетних боєприпасів Україні, але для цього потрібна згода Німеччини.

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