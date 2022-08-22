Законные цели для ВСУ. Херсонцев просят держаться подальше от мостов

Жителям оккупированной Херсонской области рекомендуют держаться подальше от мостов, поскольку по ним могут ударить украинские войска, чтобы помешать оккупантам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram первого замглавы Херсонского областного совета Юрия Соболевского.

"Друзья, любой мост в Херсонской области сегодня - это фактически объект критической инфраструктуры, который оккупанты используют в военных целях. Такие объекты - законные цели для ВСУ. Без этого область не уволить. Держитесь по возможности от мостов как можно дальше, каких бы неудобств это ни создавало", - отметил он.

По его словам, российские военные продолжают ускоренными темпами возводить альтернативные переправы, поскольку ВСУ бьют по стационарным мостам.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские войска ударом по Антоновскому мосту попали в российскую колонну с боеприпасами. В результате было много взрывов, а мост получил значительные повреждения.

Кроме того, был нанесен очередной удар по Каховскому мосту.

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