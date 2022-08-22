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Законні цілі для ЗСУ. Херсонців просять триматися подалі від мостів

Фото: херсонців просять триматися подалі від мостів (t.me/SobolevskyiYurii)
Автор: Артем Горовенко

Жителям окупованої Херсонської області рекомендують триматися подалі від мостів, оскільки по них можуть вдарити українські війська, щоб перешкодити окупантам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram першого заступника голови Херсонської обласної ради Юрія Соболевського.

За його словами, російські військові продовжують прискореними темпами зводити альтернативні переправи, оскільки ЗСУ б'ють по стаціонарних мостах.

"Друзі, будь-який міст в Херсонській області сьогодні - це фактично об'єкт критичної інфраструктури, який окупанти використовують у військових цілях. Такі об'єкти - законні цілі для ЗСУ. Без цього область не звільнити. Тримайтеся по можливості від мостів якнайдалі, яких би незручностей це не створювало", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські війська ударом по Антонівському мосту влучили в російську колону з боєприпасами. В результаті було багато вибухів, а міст отримав значні пошкодження.

Крім того, було завдано черговий удар по Каховському мосту.

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Херсонская область