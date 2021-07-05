В законе об отмене СЭЗ "Крым" есть норма о блокировании поставок воды на полуостров, - Рудык

В инициированном "Голосом "законе об отмене СЭЗ "Крым" №5502-Д есть норма о блокировании поставок воды в Крым до тех пор, пока последний российский оккупант не покинет украинскую землю.

"Наша мотивация понятна. Когда вас грабят, вы, вероятно, не будете помогать грабителю спускать по лестнице ваш телевизор. Так и с водой во временно оккупированный Крым. И хочу подчеркнуть: на нашей стороне международное право. Ведь когда Россия оккупировала украинскую территорию, то взяла на себя обязательство обеспечивать жителей полуострова всем необходимым", - прокомментировала Кира Рудык.

Она подчеркнула, что теперь позиция по водным поставкам в Крым закреплена на уровне закона и это важный шаг к усилению нашей национальной безопасности.

"Благодаря "Голосу" запрет водоснабжения в Крым до конца оккупации заложен в законе как норма законодательства Украины. Теперь не может быть дискуссии, можно ли поставлять воду в Крым. Закон Украины теперь запрещает это делать, пока Крым не будет возвращен под контроль Украины", - добавила Рудык.