В законе об отмене СЭЗ "Крым" есть норма о блокировании поставок воды на полуостров, - Рудык

В инициированном "Голосом "законе об отмене СЭЗ "Крым" №5502-Д есть норма о блокировании поставок воды в Крым до тех пор, пока последний российский оккупант не покинет украинскую землю.
Об этом заявила лидер Голоса", народный депутат Кира Рудык.
"Наша мотивация понятна. Когда вас грабят, вы, вероятно, не будете помогать грабителю спускать по лестнице ваш телевизор. Так и с водой во временно оккупированный Крым. И хочу подчеркнуть: на нашей стороне международное право. Ведь когда Россия оккупировала украинскую территорию, то взяла на себя обязательство обеспечивать жителей полуострова всем необходимым", - прокомментировала Кира Рудык.
Она подчеркнула, что теперь позиция по водным поставкам в Крым закреплена на уровне закона и это важный шаг к усилению нашей национальной безопасности.
"Благодаря "Голосу" запрет водоснабжения в Крым до конца оккупации заложен в законе как норма законодательства Украины. Теперь не может быть дискуссии, можно ли поставлять воду в Крым. Закон Украины теперь запрещает это делать, пока Крым не будет возвращен под контроль Украины", - добавила Рудык.
Напомним, ранее нардеп "Голоса" Рустам Умеров заявил, что принятие законов из пакета "Крымской платформы" - уверенный шаг к деоккупации Крыма.