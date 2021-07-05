В законі про скасування ВЕЗ "Крим" є норма про блокування поставок води на полуострів, - Рудик

В ініційованому "Голосом" законі про скасування ВЕЗ "Крим" №5502-д є норма про блокування поставок води у Крим до тих пір, поки останній російський окупант не покине українську землю.

"Наша мотивація зрозуміла. Коли вас грабують, ви, ймовірно, не будете допомагати грабіжнику спускати сходами ваш телевізор. Так і з водою до тимчасово окупованого Криму. І хочу наголосити: на нашому боці міжнародне право. Адже коли Росія окупувала українську територію, то взяла на себе зобов'язання забезпечувати мешканців півострову всім необхідним", - прокоментувала Кіра Рудик.

Вона підкреслила, що тепер позиція щодо водних поставок у Крим закріплена на рівні закону і це важливий крок до посилення нашої національної безпеки.

"Завдяки "Голосу" заборона водопостачання до Криму до кінця окупації закладена в законі як норма законодавства України. Тепер не може бути дискусії, чи можна постачати воду до Криму. Закон України тепер забороняє це робити, поки Крим не буде повернуто під контроль України", - додала Рудик.