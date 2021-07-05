В законі про скасування ВЕЗ "Крим" є норма про блокування поставок води на полуострів, - Рудик

В ініційованому "Голосом" законі про скасування ВЕЗ "Крим" №5502-д є норма про блокування поставок води у Крим до тих пір, поки останній російський окупант не покине українську землю.
Про це заявила лідер "Голосу", народний депутат Кіра Рудик.
"Наша мотивація зрозуміла. Коли вас грабують, ви, ймовірно, не будете допомагати грабіжнику спускати сходами ваш телевізор. Так і з водою до тимчасово окупованого Криму. І хочу наголосити: на нашому боці міжнародне право. Адже коли Росія окупувала українську територію, то взяла на себе зобов'язання забезпечувати мешканців півострову всім необхідним", - прокоментувала Кіра Рудик.
Вона підкреслила, що тепер позиція щодо водних поставок у Крим закріплена на рівні закону і це важливий крок до посилення нашої національної безпеки.
"Завдяки "Голосу" заборона водопостачання до Криму до кінця окупації закладена в законі як норма законодавства України. Тепер не може бути дискусії, чи можна постачати воду до Криму. Закон України тепер забороняє це робити, поки Крим не буде повернуто під контроль України", - додала Рудик.
Нагадаємо, раніше нардеп "Голосу "Рустам Умєров заявив, що ухвалення законів з пакету "Кримської платформи" - впевнений крок до деокупації Криму.