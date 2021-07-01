Принятие законов из пакета "Крымской платформы" - уверенный шаг к деоккупации Крыма, - Умеров

Украина приняла первые законы из пакета "Крымской платформы" - закон о коренных народах и закон об отмене свободной экономической зоны "Крым". Это уверенный шаг к деоккупации Крыма.

Об этом сказал народный депутат "Голоса" Рустем Умеров, который является инициатором закона об отмене СЭЗ "Крым".

"Мы даем четкий сигнал крымским татарам и миру, что украинская власть продолжает дипломатическую борьбу за Крым. Украина должна показать миру, что мы не только просим о помощи, но и делаем важные шаги для деоккупации", - сказал Умеров.

Он добавил, что пакет законов "Крымская платформа" - не только уверенные шаги по деоккупации полуострова, но и также шаги к интеграции коренных народов и соблюдения защиты их прав.

"Закон о коренных народах - очень важный документ для крымских татар. Мы ждали его принятия почти 30 лет", - сказал Умеров.

Он пояснил, что термин "коренные народы" появился в Конституции еще 25 лет назад. Конституция говорит, что права коренных народов определяют исключительно законы Украины. Но до сих пор такого закона в Украине не было.

"Ключевое в законе - мы наконец дали определение, кто такие коренные народы. Коренные народы - это народы, которые исторически сформировались исключительно на территории Украины, имеют собственный язык, культуру и традиции, но, при этом, не имеют другой исторической Родины, кроме Украины. Это - крымские татары, караимы и крымчаки. Также в законопроекте закрепили культурные, образовательные и языковые права коренных народов. Например, выдавать СМИ на языке коренных народов", - пояснил депутат.

Политик также добавил, что все страны, где есть коренные народы, как правило, имеют такой закон. Поэтому Украина приводит свое в соответствие с международным законодательством, в том числе и нормативными актами ООН.

"Другой важный закон, который мы сегодня приняли закон об отмене свободной экономической зоны "Крым". СЭЗ "Крым" - это дискриминационный для людей и позорный с юридической точки зрения закон. На международных площадках мы постоянно обращаем внимание наших коллег на системные нарушения прав людей, а сами уже восьмой год на уровне закона приравниваем наших людей с крымской пропиской к иностранцам", - сказал Умеров.

Парламентарий пояснил, что сегодня все люди, которые остались жить в Крыму или имеют крымскую прописку, на уровне закона приравниваются к нерезидентам, то есть иностранцам. Это создает им дополнительные проблемы для осуществления банковских услуг или во время процедур наследования имущества.

Другой момент - с 2015 года Украина не ведет никакой торговли с оккупантом. Но у нас до сих пор действовал устаревший закон "О создании свободной экономической зоны "Крым" и особенностях осуществления экономических отношений". Это создает теневые возможности для нечестных бизнесменов продолжать торговлю с оккупантом.

"Я постоянно слышу от людей из Крыма просьбу отменить наконец этот закон. Над этим законом мы больше года работали с представителями Меджлиса, гражданского общества, представительством президента в Крыму, десятком государственных учреждений и коллегами из парламента. Он взвешенный, юридически корректный и действует в интересах национальной безопасности Украины", - подчеркнул Умеров.